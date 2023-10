Un oceà massiu descobert sota l'escorça terrestre

By

Els científics han fet un descobriment innovador: hi ha un oceà massiu amagat sota l'escorça terrestre. L'aigua, que s'emmagatzema en una roca coneguda com "ringwoodite", es troba a 400 milles sota terra. Aquesta troballa ha portat a adonar-se que hi ha tres vegades més aigua sota la superfície que a tots els oceans junts.

L'aigua s'emmagatzema en un estat únic anomenat estat d'esponja, que no és ni líquid, sòlid ni gas, sinó un quart estat. L'estructura cristal·lina de la ringwoodite li permet atraure l'hidrogen i atrapar l'aigua, fent-la actuar com una esponja.

El geofísic Steve Jacobsen, part de l'equip que hi ha darrere del descobriment, va declarar: "Crec que finalment estem veient proves d'un cicle de l'aigua de la Terra, que pot ajudar a explicar la gran quantitat d'aigua líquida a la superfície del nostre planeta habitable".

El descobriment es va fer estudiant els terratrèmols i analitzant les ones de xoc captades pels sismòmetres. La presència d'aigua a la roca es va confirmar mitjançant aquestes lectures sísmiques.

Aquest descobriment té implicacions importants per a la nostra comprensió del cicle de l'aigua de la Terra i la gran quantitat d'aigua del nostre planeta. També il·lumina els misteris que s'amaguen sota l'escorça terrestre i destaca la contínua meravella de la natura.

A més d'aquesta troballa notable, els científics també han descobert recentment un ecosistema completament nou sota l'escorça volcànica amb l'ajuda d'un robot submarí. Aquests descobriments ens recorden que encara queda molt per aprendre sobre el nostre planeta i els seus secrets amagats.

Fonts:

– Document científic: 'Deshidratació que es fon a la part superior del mantell inferior'

– Geofísic Steve Jacobsen