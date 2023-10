Un cometa colossal conegut com 12P/Pons-Brooks s'està apropant ràpidament a la Terra, mostrant les seves característiques notables conegudes com les "cornes". Tot i haver experimentat recentment la seva segona gran erupció en quatre mesos, aquestes característiques destacades continuen sent visibles. El que fa que aquest cometa sigui encara més únic és la presència d'un volcà actiu al seu damunt. Aquest cometa massiu, de la mida aproximadament d'una ciutat, alberga un volcà que està previst que torni a entrar en erupció, pocs mesos després de la seva explosió inicial. Mentre continua el seu viatge cap al sol, s'espera que emeti un núvol impressionant de gas i gel, semblant a un parell de banyes que sobresurten de la superfície del cometa.

Classificat com a cometa criovolcànic, 12P/Pons-Brooks té un nucli que mesura uns 30 quilòmetres de diàmetre. Aquest nucli consisteix en una combinació de gas, pols i gel que es coneix col·lectivament com a "criomagma". El nucli del cometa està envoltat per una capa de gas coneguda com a "coma". Quan la temperatura del nucli augmenta, allibera explosions a l'espai.

Els experts han observat l'expansió i el desenvolupament de les banyes distintives del cometa. Alguns fins i tot han fet comparacions, comparant la forma irregular del cometa amb naus espacials de ciència ficció com el Falcó Mil·lenari de Star Wars. La forma irregular del coma s'atribueix a anomalies al nucli del cometa. Richard Miles, un astrònom de l'Acadèmia Britànica d'Astronomia, va explicar que l'expansió prolongada dels gasos dins del cometa dóna forma a la seva forma irregular.

En els propers dies, s'espera que el coma del cometa continuï expandint-se, accentuant encara més les seves notables banyes. Aquest extraordinari fenomen celeste captivarà els residents de la Terra el 21 d'abril de 2024, abans de propulsar el cometa cap als confins exteriors del sistema solar. No obstant això, no tornarà fins al 2095.

Fonts:

– Spaceweather.com

– Ciència en viu