Les imatges de CCTV recentment trobades revelen un flaix de llum que precedeix a un fort explosiu a Melbourne

Les imatges de CCTV de Melbourne, al nord-est d'Austràlia, han captat un sobtat llampec de llum seguit d'un fort cop, deixant els residents desconcertats. El vídeo, fet per un resident a Doreen, mostra un flaix de llum brillant i un so explosiu. Els residents preocupats de zones properes, com Balwyn i Doncaster, van utilitzar les xarxes socials per buscar respostes.

Tot i que hi va haver diverses especulacions, l'astrònom de la Universitat Nacional d'Austràlia Brad Tucker creu que el fenomen probablement va ser causat per la ruptura d'un meteorit. Explica que quan un asteroide de viatge ràpid entra a l'atmosfera terrestre, l'energia alliberada crea un boom sonor, donant lloc al so explosiu. Tucker també subratlla que no és estrany que aquests esdeveniments siguin localitzats i presenciats pels residents en zones específiques.

Basant-se en la mida del flaix i de l'explosió, Tucker estima que l'asteroide té entre 4 i 16 polzades d'amplada, aproximadament la mida d'una pilota de bàsquet. Fragments de l'asteroide s'haurien cremat en entrar a l'atmosfera o haurien arribat a la Terra.

Tot i que els científics són capaços de detectar asteroides de més de 100 metres, els més petits com el recent incident poden passar desapercebuts fins poc abans de l'impacte. Tucker assegura que és molt improbable que un asteroide de mida similar al responsable de l'extinció dels dinosaures arribi a la Terra. Tanmateix, els asteroides més petits encara poden alliberar quantitats importants d'energia.

Testimonis, com Jason Busuttil de Langwarrin, van informar haver vist el meteor dirigint-se cap als Dandenongs. Les imatges de CCTV han proporcionat proves valuoses per als científics que estudien aquests esdeveniments celestes.

