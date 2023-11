Explorant la complexitat del forat d'ozó antàrtic

By

Contràriament a la percepció pública, el forat d'ozó antàrtic s'ha mantingut notablement gran i persistent durant els últims quatre anys, segons investigadors de la Universitat d'Otago. Mentre que els clorofluorocarburs (CFC) s'han culpat durant molt de temps de l'esgotament de la capa d'ozó, aquest estudi suggereix que hi ha altres factors que contribueixen.

En el seu estudi publicat recentment a Nature Communications, el grup de recerca va examinar els canvis mensuals i diaris dels nivells d'ozó a diverses altituds i latituds dins del forat d'ozó antàrtic des del 2004 fins al 2022. L'autor principal Hannah Kessenich, candidata a doctorat al Departament de Física, va revelar que el forat d'ozó no només es va expandir en grandària sinó que també es va aprofundir durant la primavera, amb una quantitat d'ozó significativament menor al seu centre en comparació amb fa 19 anys.

Els investigadors van establir una connexió entre la disminució de l'ozó i els canvis en l'aire que entra al vòrtex polar sobre l'Antàrtida. Això suggereix que l'augment recent dels grans forats d'ozó no es pot atribuir únicament als CFC. Si bé el Protocol de Mont-real, que regula la regulació de les substàncies que destrueixen la capa d'ozó des de 1987, ha fet un avenç notable en la limitació de l'impacte dels CFC, és probable que hi hagi altres elements complexos en joc.

Malgrat la percepció pública que el problema del forat d'ozó s'ha resolt, l'estudi assenyala que el forat ha estat un dels més grans que s'han registrat en els darrers tres anys, amb dos dels cinc anys anteriors que també han estat testimonis d'un important esgotament de la capa d'ozó. De fet, el forat d'ozó del 2023 ja ha superat la mida dels tres anys anteriors, arribant als 26 milions de quilòmetres quadrats, gairebé el doble de la superfície de l'Antàrtida.

Entendre la variabilitat de l'ozó és crucial a causa de la seva influència significativa en el clima de l'hemisferi sud. El forat d'ozó antàrtic és una part integral d'aquest sistema climàtic. Tot i que l'impacte del forat d'ozó difereix del dels gasos d'efecte hivernacle, posseeix una delicada interacció amb l'equilibri atmosfèric. Com que l'ozó normalment absorbeix la llum UV, un forat a la capa d'ozó pot conduir a nivells ultraviolats extrems a la superfície de l'Antàrtida i interrompre la distribució de la calor a l'atmosfera.

Aquestes interrupcions poden provocar alteracions en els patrons del vent i el clima superficial a l'hemisferi sud, afectant regions de tot el món. A més, els investigadors subratllen que els neozelandesos no han d'estar massa preocupats per l'augment dels raigs UV aquest any. El forat d'ozó antàrtic resideix principalment directament sobre l'Antàrtida i el pol sud, amb un impacte mínim a Nova Zelanda.

FAQ:

P: Quina investigació s'ha dut a terme sobre el forat d'ozó antàrtic?

R: Investigadors de la Universitat d'Otago han dut a terme un estudi que analitza els canvis mensuals i diaris d'ozó dins del forat d'ozó antàrtic des del 2004 fins al 2022.

P: Què s'ha descobert sobre el forat d'ozó?

R: L'estudi va trobar que el forat d'ozó s'ha expandit i s'ha aprofundit durant els últims anys, amb una quantitat d'ozó significativament menor al seu centre en comparació amb fa 19 anys.

P: Quins factors contribueixen al forat d'ozó?

R: Tot i que els clorofluorocarburs (CFC) s'associen habitualment amb l'esgotament de la capa d'ozó, els investigadors suggereixen que altres factors complexos també hi tenen un paper.

P: El forat d'ozó ha millorat?

R: Malgrat els avenços aconseguits a través del Protocol de Mont-real, el forat d'ozó ha estat un dels més grans registrats en els últims anys.

P: Quin impacte té el forat d'ozó en el clima?

R: El forat d'ozó té efectes aigües avall sobre els patrons del vent i el clima superficial de l'hemisferi sud, amb possibles implicacions per als patrons meteorològics globals.

P: Els neozelandesos haurien de preocupar-se per l'augment dels raigs UV?

R: El forat d'ozó antàrtic es troba principalment sobre l'Antàrtida i el pol sud, amb un impacte mínim a Nova Zelanda. No cal un protector solar addicional.