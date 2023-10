Els científics revelen el descobriment d'un nou dinosaure sauròpode amb potencial per desbloquejar l'evolució dels dinosaures

Els científics han anunciat el descobriment d'una nova espècie de dinosaure sauròpode, anomenada Garumbatitan morellensis, al municipi espanyol de Morella. Aquest quadrúpede herbívor pesava entre 30 i 40 quilograms i es trobava a una alçada altíssima de deu metres. Les seves característiques distintives incloïen un coll llarg, cames robustes i vèrtebres d'un metre de llarg.

Contràriament al que s'esperava, aquest dinosaure colossal no va utilitzar les seves llargues extremitats per navegar pel terreny muntanyós de la península Ibèrica. En canvi, probablement va caminar sobre els seus metacarpians, de manera similar a la de puntetes, a causa de la manca de dígits a les seves extremitats superiors. El fèmur inclinat cap a dins suggeria una posició àmplia mentre es mou.

La regió per on probablement va recórrer el Garumbatitan morellensis era una zona d'estuaris enclavada entre muntanyes i boscos extensos plens d'arbres de gran mida que podien satisfer les necessitats dietètiques d'una criatura tan gran. La seva marxa balancejant li va permetre navegar per aquests boscos amb relativa facilitat.

Aquest notable descobriment es va fer al jaciment fòssil de Sant Antoni de la Vespa a Morella, que ha ofert una visió de la monumental història evolutiva dels dinosaures sauròpodes. A més de Garumbatitan morellensis, el jaciment ha donat fòssils d'almenys cinc espècies de dinosaures diferents del període del Cretaci inferior a Europa.

Entendre l'evolució dels dinosaures no només és essencial per a les pel·lícules de gran èxit de Hollywood com Jurassic Park, sinó també per comprendre els mecanismes de l'evolució i altres conceptes científics com la biogeografia i la tectònica de plaques. Aquesta troballa contribueix en gran mesura a desentranyar el complex trencaclosques de l'evolució dels dinosaures.

El Garumbatitan morellensis pertany als Somphospondyli, un grup divers i primitiu de sauròpodes. A més, la connexió amb llinatges que es troben a Àsia, Amèrica del Nord i Àfrica suggereix una història de viatges extensos entre aquests dinosaures.

L'estudi detallat es pot trobar al Zoological Journal of the Linnean Society.

Fonts:

- Revista zoològica de la Societat Linneana (estudi)