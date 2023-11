Mars Goes MIA: La dansa silenciosa de la conjunció solar

By

Publicat el: dimarts, 21 de novembre de 2023 04:17:23 PKT

Mart, el nostre planeta veí, està a punt de desaparèixer de la vista de la Terra, la qual cosa va fer que la NASA interrompi temporalment les seves missions al Planeta Roig. Aquest fenomen, conegut com a conjunció solar, es produeix quan la Terra, Mart i el Sol s'alineen en línia recta, obstruint la visió i interrompent els senyals entre els dos planetes. Com a resultat, Mart es tornarà completament invisible a la Terra fins al 25 de novembre.

Durant la conjunció solar, la comunicació entre els rovers, els aterradors i els òrbites de la NASA a Mart i la Terra esdevé impossible. L'orbe ardent del Sol actua com a barrera, impedint la transmissió de senyals. Enviar noves instruccions o intentar comunicar-se durant aquest període és molt arriscat, ja que la interferència de les partícules carregades emeses pel Sol pot corrompre els missatges i potencialment posar en perill la nau espacial.

Per mitigar els possibles riscos, la NASA ha pres mesures de precaució. Han preparat llistes de tasques pendents perquè la nau espacial segueixi de manera autònoma durant el període de pausa. La nau espacial passarà al pilot automàtic, la qual cosa permetrà a la NASA controlar el seu estat de salut i recopilar dades malgrat l'apagada de la comunicació.

Aquesta no és la primera vegada que la NASA troba la conjunció solar. Amb els anys, s'han convertit en hàbils per maniobrar a través d'aquesta dansa astronòmica. Tot i que la nau espacial Mart es desactivarà temporalment, la NASA continua confiada en la seva capacitat per gestionar la situació i garantir el benestar de les seves missions.

Durant les properes setmanes, els equips de missió de la NASA continuaran vigilant de prop la nau espacial i escoltant qualsevol signe de problema. Roy Gladden, gerent de la xarxa de relés de Mart al Jet Propulsion Laboratory de la NASA, va expressar el seu compromís de mantenir el benestar de la nau espacial i controlar el seu progrés durant tota la conjunció.

Si bé Mart pot desaparèixer de la nostra vista, l'exploració científica del planeta vermell continua darrere de les escenes. Les missions i els descobriments de la NASA a Mart ens han acostat a esbrinar els misteris del nostre veí celestial i a avançar en la nostra comprensió de l'univers.

FAQ

P: Què és la conjunció solar?

R: La conjunció solar és un fenomen que es produeix quan la Terra, Mart i el Sol s'alineen en línia recta, fent que els dos planetes es tornin invisibles entre si.

P: Per què la conjunció solar interromp la comunicació entre la Terra i Mart?

R: L'orbe ardent del Sol obstrueix la visió i interfereix amb els senyals que s'envien des de la Terra i Mart, fent impossible la comunicació.

P: Quins riscos s'associen a l'enviament de senyals durant la conjunció solar?

R: Els senyals enviats durant la conjunció solar es poden corrompre per partícules carregades emeses pel Sol, que poden posar en perill la nau espacial.

P: Com mitiga la NASA els riscos durant la conjunció solar?

R: La NASA prepara llistes de tasques pendents perquè la nau espacial segueixi de manera autònoma durant el període de pausa i supervisa el seu estat de salut per garantir el seu benestar.

P: Quant de temps durarà la conjunció solar?

R: La conjunció solar durarà fins al 25 de novembre, durant el qual Mart serà invisible des de la Terra.