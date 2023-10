El terratrèmol més fort mai registrat causat per forces tectòniques, no per impacte d'asteroides

Els científics han descobert que el terratrèmol més potent mai registrat a Mart no va ser causat per un impacte d'asteroides, sinó per forces tectòniques dins del mateix planeta. Aquesta revelació suggereix que Mart és més actiu sísmicament del que es creia anteriorment.

L'aterratge InSight de la NASA, que va aterrar a Mart el novembre de 2018, va detectar un terratrèmol de magnitud 4.7 el 4 de maig de 2022. Aquest terratrèmol va ser cinc vegades més fort que l'anterior posseïdor del rècord, que també va ser mesurat per InSight el 2021. A diferència de la majoria dels terratrèmols que només duren una hora, les reverberacions d'aquest terratrèmol van continuar durant sis hores sense precedents, convertint-se en el terratrèmol més durador mai registrat en un altre planeta.

Tot i que InSight ha detectat més de 1,300 terratrèmols des de la seva arribada a Mart, aquest terratrèmol en particular va destacar perquè el seu senyal era similar al causat pels impactes d'asteroides. Tanmateix, no es va trobar cap evidència d'un cràter d'impacte o plomall de pols, la qual cosa va portar els científics a concloure que el terratrèmol era d'origen tectònic.

Contràriament a la saviesa convencional, abans es pensava que Mart era massa petit i massa fred per mostrar activitat tectònica. A diferència de la Terra, Mart no té plaques tectòniques que es mouen en resposta a les forces del mantell. En canvi, el terratrèmol detectat per InSight probablement va ser causat per l'alliberament d'un estrès de mil milions d'anys a l'escorça de Mart, format a mesura que diferents parts del planeta es van refredar i es van reduir a ritmes diferents.

Entendre l'activitat tectònica de Mart és crucial per a l'exploració futura i la possible colonització humana. Mitjançant l'estudi de la distribució de les tensions al planeta, els científics esperen determinar zones segures per a l'habitació humana i àrees que s'han d'evitar.

Aquesta investigació innovadora es va publicar a la revista Geophysical Research Letters.

