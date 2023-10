La convenció anual de la Mars Society: explorant el futur dels assentaments humans a Mart

La Mars Society s'està preparant per a la seva tan esperada 26a Convenció anual de la Societat Internacional de Mart. La convenció d'enguany, centrada al voltant del tema "Mart per a tots", pretén implicar el públic en la idea de l'assentament humà al Planeta Roig.

La convenció, que tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre, comptarà amb destacats ponents que debatran una sèrie de temes, com ara missions actuals a Mart, missions analògiques i plans futurs. Entre els ponents destacats hi ha Teddy Tzanetos, gerent de la missió Mars Ingenuity Helicopter al Jet Propulsion Laboratory; Tiffany Morgan, directora adjunta del programa d'exploració de Mart de la NASA; i Robert Zubrin, fundador i president de The Mars Society.

Tot i que la convenció se celebrarà en persona a la Universitat Estatal d'Arizona a Tempe, també hi ha l'oportunitat d'assistència virtual. Les eines en línia permetran als participants virtuals enviar preguntes als ponents, connectar-se amb els altres assistents i veure transferències en directe. A més, hi haurà una demostració en directe de MarsVR, una plataforma de realitat virtual de codi obert desenvolupada per la Mars Society amb finalitats d'investigació i formació en preparació per a les missions humanes a Mart.

Aquesta convenció ofereix una oportunitat única per a persones interessades en l'exploració espacial i el futur de Mart per aprendre d'experts en la matèria. Amb un interès global creixent i el suport a les missions humanes a Mart, la Mars Society té com a objectiu oferir iniciatives accessibles que permetin al públic en general implicar-se i educar-se sobre la possibilitat d'assentament humà al Planeta Roig.

Fonts:

– La Societat de Mart