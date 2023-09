L'astronauta de l'ESA Marcus Wandt assignat a la missió Axiom 3

By

L'astronauta del projecte de l'ESA Marcus Wandt de Suècia ha estat seleccionat per viatjar a l'Estació Espacial Internacional (ISS) en la Missió Axiom 3 (Ax-3) el gener de 2024. La missió, anomenada Muninn, compta amb el suport de l'ESA i l'Agència Espacial Nacional Sueca ( SNSA). Marcus actuarà com a especialista en missió sota el comandament de Michael López-Alegría, l'astronauta en cap d'Axiom Space, que representarà els EUA i Espanya com a doble ciutadania.

La missió Ax-3 serà la primera missió comercial de vol espacial humà amb un astronauta patrocinat per l'ESA. Això posa de manifest el suport de l'ESA a una nova generació d'exploradors espacials que utilitzen l'accés comercial a l'espai per alimentar l'economia europea i avançar en el coneixement més enllà de la Terra.

Els altres membres de la tripulació de la missió Ax-3 inclouen Walter Villadei, coronel i pilot de la Força Aèria Italiana, i l'especialista de missió Alper Gezeravci de Turquia. Els tres membres de la tripulació tenen una àmplia experiència en vol i han servit a les forces aèries del seu país.

La participació de l'ESA en aquesta missió demostra el compromís de l'agència de donar suport als seus estats membres i de promoure missions ràpides i de curta durada que generin una bona ciència, divulgació, educació i beneficis per a la vida a la Terra. S'espera que la missió Ax-3 sigui transformadora, posicionant les nacions europees com a pioneres en la indústria espacial comercial emergent.

Un coet SpaceX Falcon 9 llançarà l'Ax-3 en una nau espacial SpaceX Crew Dragon des del Centre Espacial Kennedy de la NASA a Florida, EUA. Un cop acoblat a l'ISS, Marcus passarà fins a 14 dies realitzant investigacions i activitats educatives sobre la microgravetat.

Actualment, Marcus està realitzant un rigorós programa de formació a Europa, EUA, Canadà i Japó per preparar-se per a la missió. El seu viatge es pot seguir al bloc d'exploració de l'ESA, X i Instagram.

Font: ESA (Agència Espacial Europea) i Axiom Space