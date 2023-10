Missió Mangalyaan-2: la segona missió d'ISRO a Mart

ISRO, l'Organització Índia d'Investigació Espacial, es prepara per a la seva segona missió a Mart, coneguda com Mangalyaan-2. Aquesta missió arriba després de l'èxit històric de la missió Chandrayaan-3. ISRO va fer història el 2014 amb la seva missió inaugural Mars Orbiter, també coneguda com Mangalyaan-1. La missió Mangalyaan-2 té com a objectiu recollir més dades sobre Mart, el planeta vermell.

Un dels principals objectius de la missió Mangalyaan-2 és desbloquejar els misteris de Mart. La missió inclourà quatre càrregues útils, una de les quals és l'experiment de pols de l'òrbita de Mart (MODEX). MODEX ha estat dissenyat per estudiar l'origen, l'abundància, la distribució i el flux de pols interplanetària a gran altitud a la superfície marciana. Aquest experiment ajudarà els científics a entendre la composició i el comportament de les partícules de pols a Mart.

La missió Mangalyaan-2 és un pas important per a ISRO en la seva exploració de Mart. Mitjançant aquesta missió, ISRO espera descobrir més informació sobre el planeta vermell i les seves característiques úniques. Les dades recollides d'aquesta missió contribuiran a la nostra comprensió de l'entorn marcià i milloraran el nostre coneixement del sistema solar en el seu conjunt.

Amb el seu ambiciós programa espacial, ISRO continua avançant en l'exploració espacial. La missió Mangalyaan-2 forma part dels esforços en curs d'ISRO per ampliar la nostra comprensió de l'univers i superar els límits del descobriment científic.

Fonts:

- Hindustan Times