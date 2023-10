Preparant-se per a la vida a la Lluna i Mart: instal·lacions espacials analògiques

Un aspecte essencial de la preparació per a la colonització humana a la Lluna o Mart és la pràctica. Per imitar les condicions d'aquests entorns extraterrestres, aquí a la Terra s'estan construint "espais" coneguts com a instal·lacions espacials analògiques. Tot i que és possible que l'experiència no reprodueixi completament la ingravidesa, aquestes instal·lacions pretenen simular diversos aspectes de la destinació prevista, ja sigui la Lluna, Mart o una estació espacial.

Aquestes instal·lacions espacials analògiques tenen un doble propòsit. En primer lloc, proporcionen formació als astronautes, ajudant-los a aclimatar-se als reptes únics que s'enfrontaran a l'espai. En segon lloc, proporcionen una plataforma perquè els investigadors estudiïn els comportaments i els canvis fisiològics experimentats per les persones que viuen en aïllament confinat en condicions hostils i desagradables.

Els investigadors recullen mostres de l'espit, l'orina, la sang i la matèria fecal dels astronautes per estudiar els canvis en el seu microbioma intestinal, els nivells d'estrès i les respostes immunes. Existeixen unes 20 instal·lacions espacials analògiques arreu del món, situades en llocs desolats que s'assemblen als paisatges d'altres planetes. Per exemple, una d'aquestes instal·lacions abasta 1,200 peus quadrats i es troba en un desert de muntanya a Hawaii a una altitud de 8,200 peus, reflectint el paisatge marcià.

Per millorar encara més l'autenticitat, els habitants d'aquestes instal·lacions espacials analògiques es comuniquen mitjançant telèfons que introdueixen un retard del senyal de 20 minuts, similar al que es veuria a l'espai exterior. A més, consumeixen aliments congelats i fins i tot composten els seus propis residus, emulant els reptes de la vida en un altre planeta.

Tanmateix, viure en aquestes instal·lacions pot ser un repte. Un article a Undark destaca el cas d'una dona voluntària que va experimentar dificultats per reintegrar-se a la vida normal després de passar vuit mesos en una instal·lació analògica russa. Això suggereix que no s'ha de subestimar l'impacte psicològic de l'aïllament i el confinament en aquests entorns simulats.

En conclusió, les instal·lacions espacials analògiques tenen un paper vital en la preparació dels humans per a la vida a la Lluna o a Mart. Aquests espais d'entrenament no només ajuden els astronautes a familiaritzar-se amb les condicions úniques que es trobaran, sinó que també proporcionen informació valuosa per als investigadors sobre com el cos i la ment humans s'adapten a entorns extrems. Si estudiem el comportament, la fisiologia i els efectes psicològics de viure en aquests entorns simulats, ens podem preparar millor per als reptes que ens espera quan ens aventurem més enllà de la Terra.

Definicions:

– Instal·lacions espacials analògiques: espais de la Terra dissenyats per simular les condicions d'altres planetes o entorns espacials.

– Microbioma intestinal: comunitat de microorganismes que resideixen al tracte digestiu que tenen un paper crucial en la digestió i la salut general.

Fonts:

