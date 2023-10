Com els científics utilitzen polsos làser ultra ràpids per capturar el moviment dels electrons

By

Els científics han estat guardonats amb el Premi Nobel de Física 2023 per la seva innovadora investigació sobre el moviment dels electrons mitjançant polsos làser ultra ràpids. Els electrons, que tenen un paper crucial en l'estructura dels àtoms i les molècules, es mouen a un ritme increïblement ràpid. Per capturar el seu moviment, els físics han desenvolupat eines que operen a l'escala d'atosegons.

Un attosegon és una mil·l·milionèsima de mil·l·mil·l·lèsima part de segon, per la qual cosa és una unitat de temps difícil d'entendre. Els polsos d'atosegons, similars a un obturador ràpid o una llum estroboscòpica a la fotografia, s'utilitzen per il·luminar el moviment ultraràpid dels electrons. Aquests polsos es generen mitjançant làsers potents.

Quan es dirigeix ​​als àtoms d'un gas noble com l'argó, un pols làser de femtosegon de gran potència crea un camp elèctric fort que redueix la "paret" que confina els electrons dins d'un àtom. Els electrons, en un procés anomenat túnel quàntic, travessen aquesta paret rebaixada i després s'acceleren i tornen a colpejar els seus àtoms progenitors pel camp elèctric del làser. Aquest procés de col·lisió genera ràfegues de llum làser que duren durant un attosegon.

Per capturar aquestes pel·lícules d'atosegons de moviment d'electrons, s'utilitza l'espectroscòpia amb sonda de bomba. Un pols de "bomba" inicia el moviment dels electrons, mentre que un pols de "sonda" captura la seva imatge a diferents intervals. S'utilitzen tècniques sofisticades com l'espectroscòpia fotoelectrònica i l'espectroscòpia de fotons per capturar informació sobre el moviment dels electrons.

Aquestes pel·lícules d'atosegons proporcionen informació fonamental sobre el comportament dels electrons a una escala de temps increïblement curta. Els investigadors ja han mesurat la ubicació de la càrrega elèctrica en molècules orgàniques, la qual cosa podria tenir implicacions per controlar els corrents elèctrics a escala molecular.

Més enllà de la investigació fonamental, la capacitat de controlar el comportament dels electrons a l'escala d'atosegons té aplicacions potencials en diversos camps. Podria permetre el control làser de reaccions químiques, donant lloc a la creació de noves molècules que no es poden sintetitzar mitjançant les tècniques existents. A més, la longitud d'ona curta dels polsos d'atosegon pot trobar aplicacions en la litografia ultraviolada extrema (EUV) per a la fabricació de semiconductors.

En conclusió, la capacitat de capturar el moviment dels electrons mitjançant polsos làser ultra ràpids ha obert noves portes per comprendre i controlar el seu comportament a l'escala d'atosegons. Aquest coneixement té el potencial de revolucionar la síntesi química, la commutació electrònica i la fabricació de semiconductors en el futur.

