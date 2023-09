Contacte: els investigadors connecten amb èxit nanoribs de grafè individuals

By

Investigadors de la Universitat d'Illinois Urbana-Champaign han desenvolupat un mètode per "connectar" nanoribs de grafè (GNR), una classe de materials unidimensionals, que podria ser important per escalar dispositius microelectrònics. L'equip va fabricar contactes metàl·lics a escala nanomètrica en GNR individuals mitjançant un procés basat en microscòpia de túnel d'escaneig d'escriptura directa (STM). Aquest mètode permet la fabricació precisa de contactes metàl·lics a GNR específics, induint la funcionalitat del dispositiu necessària per a la funció del transistor.

El grafè, una capa d'àtoms de carboni d'un àtom de gruix, s'ha considerat durant molt de temps un material electrònic potencial d'alta velocitat amb la possibilitat de substituir el silici. Tanmateix, el grafè en si no és un semiconductor. Per induir propietats de semiconductors al grafè, s'ha de fer molt petit o construir-lo en formes específiques, com ara cintes. En aquest estudi, es van sintetitzar GNR atòmicament precisos i es van crear amb èxit contactes metàl·lics.

L'equip va utilitzar un microscopi de túnel d'escaneig per escanejar la superfície i identificar els GNR. Un cop localitzat un GNR, els investigadors van utilitzar el feix d'electrons a l'STM per activar la deposició de metall i crear els cables. Aquest mètode de cablejat precís va permetre la fabricació controlada de contactes metàl·lics als GNR. Els investigadors també van trobar que el caràcter electrònic dels GNR va canviar quan es van aplicar els contactes metàl·lics, demostrant la capacitat de modificar intencionadament les seves propietats.

Un dels avantatges d'aquesta tècnica és que es realitza en un entorn de buit ultra alt, assegurant que el material roman lliure de contaminants atmosfèrics que poden degradar el rendiment del dispositiu. El següent pas per a l'equip d'investigació és crear un transistor que funcioni utilitzant els GNR fabricats i mesurar-ne les característiques.

Aquest avenç en el cablejat de GNR individuals obre noves possibilitats per al desenvolupament de dispositius electrònics d'alta velocitat i obre el camí per a nous avenços en la tecnologia basada en grafè.

Font: Universitat d'Illinois Grainger College of Engineering