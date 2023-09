Digitalització de meravelles geològiques a l'Àrtic: la base de dades de models digitals Svalbox

La base de dades de models digitals de Svalbox (DMDb) és una nova base de dades regional que ofereix als geocientífics accés als models digitals d'afloraments (DOM) del remot arxipèlag de Svalbard. Publicada a la revista Geosphere, la base de dades conté actualment 135 DOM, proporcionant dades de 114 km2 d'aquesta àrea de difícil accés.

Els DOM són representacions digitals tridimensionals d'afloraments geològics que han revolucionat la investigació geocientífica moderna. El Svalbox DMDb integra aquests models amb altres dades geocientífiques, incloses imatges de drons en 3D, oferint als geocientífics una visió completa de les formacions geològiques d'aquesta regió única.

L'Svalbox DMDb destaca per la seva adhesió als principis FAIR (trovable, accessible, interoperable i reutilitzable), és a dir, que les dades i metadades compartides a la base de dades es poden localitzar, accedir i utilitzar fàcilment per altres investigadors. Cada entrada de la base de dades inclou dades d'entrada en brut i dades de sortida processades i té un DOI per a la traçabilitat i la citació.

Aquesta base de dades és especialment valuosa per als geocientífics que treballen a Svalbard, així com per a finalitats educatives. Els models digitals d'aflorament proporcionats per Svalbox DMDb prolongen la temporada de camp indefinidament i permeten l'accés a llocs que normalment són inaccessibles mitjançant el treball de camp tradicional. Això ajuda els investigadors a preparar-se millor per a les expedicions i millora la seva comprensió del paisatge àrtic que canvia ràpidament, que està experimentant transformacions importants a causa de la retirada glacial.

Un exemple notable destacat al document de Geosphere és el perfil de Festningen, l'únic geotop de Svalbard. Aquesta meravella geològica abasta 400 milions d'anys i ofereix una estratigrafia vertical única a través d'un transecte de 7 km. L'Svalbox DMDb conserva aquests registres geològics en lapse de temps, assegurant la seva importància científica per a les generacions futures.

L'Svalbox DMDb continua expandint-se a mesura que s'afegeixen més DOM a la base de dades. La disponibilitat d'aquests models digitals ja ha donat lloc a col·laboracions i publicacions, contribuint a l'avenç de la investigació científica a l'arxipèlag de Svalbard.

Fonts:

- Base de dades de models digitals Svalbox (DMDb)

– Betlem, P. et al. (2021), Digitizing the igneous intrusion at Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006), Geosphere, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1