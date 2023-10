Mystery Light i Bang Heard al nord de Melbourne deixen experts a la recerca de respostes

Els residents al nord de Melbourne es van quedar desconcertats per un brillant flaix de llum taronja seguit d'una forta explosió que es va produir dimecres poc abans de les 9 hores. Les imatges de l'incident es van compartir àmpliament a les xarxes socials, capturant el moment en què un resident de Doreen va presenciar el fenomen mentre recuperava alguna cosa del seu cotxe. Intrigat pel so, es va aventurar al carrer per investigar-ne l'origen.

Segons Sean Scanlon, un resident de Doreen, el soroll no s'assemblava a res que havia sentit mai. "Això va sacsejar el terra i va fer sortir tots els veïns de casa seva", va dir a 7NEWS. L'explosió no es va limitar només a Doreen, ja que els residents a Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek i Doncaster també van informar haver sentit un fort cop.

Autoritats i experts del sector espacial s'han quedat desconcertats per l'esdeveniment, ja que no s'ha detectat cap activitat de meteorits a la zona. Geoscience Australia no va registrar cap activitat sísmica i la companyia elèctrica AusNet no va trobar cap evidència d'explosions o danys. El govern victorià va confirmar que no hi havia cap detonació no autoritzada a la pedrera propera ni cap obra en curs.

No és la primera vegada que es produeix un incident d'aquest tipus a Victòria. A l'agost, es va observar una bola de llum semblant acompanyada d'un fort boom al cel. Més tard, l'agència espacial va determinar que el més probable es tractava de restes d'un coet rus Soiuz-2 que tornava a entrar a l'atmosfera terrestre.

La causa de la recent misteriosa llum i explosió al nord de Melbourne segueix sent desconeguda, i els experts i els residents estan a la recerca de respostes. Les autoritats continuen investigant l'incident per determinar-ne l'origen i la naturalesa.

