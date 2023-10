Topologia i magnetisme enllaçats en materials semimetalls

By

Investigadors del MIT han descobert que la topologia té un paper crucial en l'estabilització del magnetisme a temperatures més altes en certs materials semimetalls. Tradicionalment, aquests materials només presenten propietats magnètiques quan es refreden a uns pocs graus per sobre del zero absolut. L'estudi, dirigit per Mingda Li, professor associat de ciència i enginyeria nuclear al MIT, desafia aquesta comprensió convencional.

La investigació, publicada a la revista Nature Communications, proporciona proves que les estructures topològiques anomenades nodes de Weyl que es troben en un material semimetall anomenat CeAlGe poden augmentar significativament la temperatura de treball del magnetisme. En canviar les propietats del material en si, en lloc dels moments magnètics que hi ha dins, els investigadors van poder alterar la manera com els moments magnètics interactuen entre ells, donant lloc a un magnetisme estabilitzat a temperatures més altes.

Aquest descobriment té implicacions àmplies per al desenvolupament de materials topològics en diverses aplicacions, com ara microelectrònica, sensors i dispositius termoelèctrics. Linda Ye, professora assistent de física a Caltech, afirma que les troballes suggereixen que els nodes topològics no només estabilitzen els ordres magnètics estàtics, sinó que també tenen un paper en la generació de fluctuacions magnètiques.

Tot i que els resultats desafien el coneixement existent en el camp, els investigadors subratllen que l'estudi va ser el resultat d'una experimentació acurada i l'exploració d'àrees ignorades. L'equip va utilitzar múltiples enfocaments experimentals i va realitzar proves exhaustives per reunir el trencaclosques del magnetisme a temperatures més altes.

Aquesta investigació aporta una nova llum sobre la relació entre topologia i magnetisme i obre noves possibilitats per al desenvolupament de materials amb propietats magnètiques millorades a temperatures pràctiques de funcionament.

