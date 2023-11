La policia provincial demana ajuda després d'un robatori d'alt valor a la botiga d'aficions local

L'OPP del sud de la badia de Geòrgia està adreçant-se al públic per demanar ajuda per resoldre un atropellament recent en una popular botiga minorista de Midland. Durant el cap de setmana, Event Horizon Hobbies a King Street va ser víctima d'un robatori durant la nit, i va provocar una resposta immediata de les autoritats.

Segons l'informe policial, els autors van accedir amb èxit a la botiga destrossant la porta de vidre del davant aproximadament a les 2:30 del matí. Un cop a dins, van sortir amb una important quantitat de Magic Cards, un component de col·leccionisme molt buscat del popular. Magic: The Gathering Game. Es calcula que les targetes robades superen els 20,000 dòlars.

Les forces de l'ordre local animan a qualsevol persona que tingui informació rellevant sobre el delicte a presentar-se. Es demana a les persones que es posin en contacte directament amb l'OPP al (888) 310-1122 o enviant un correu electrònic a [email protected] Alternativament, poden contactar amb Crime Stoppers de manera anònima trucant al (800) 222-TIPS (8477) o enviant la seva informació en línia a través d'un servei dedicat. canals.

El robatori d'Event Horizon Hobbies no només ha provocat pèrdues econòmiques importants per a la botiga, sinó que també ha causat angoixa a la comunitat local de jocs. Els entusiastes de Magic: The Gathering confien en establiments de renom com Event Horizon Hobbies per gaudir de la seva afició i connectar amb els altres jugadors. L'incident serveix com a recordatori de la importància de la vigilància i el suport de la comunitat per dissuadir l'activitat criminal.

FAQ:

P: Què són les targetes màgiques?

R: Les targetes màgiques són cartes col·leccionables que s'utilitzen en el popular joc de cartes de comerç anomenat Magic: The Gathering. Aquestes cartes inclouen diversos personatges, encanteris i habilitats que els jugadors poden utilitzar estratègicament per competir entre ells.

P: On puc proporcionar informació sobre el delicte?

R: Si teniu informació que pugui ajudar a la investigació, poseu-vos en contacte amb l'OPP directament al (888) 310-1122 o envieu-los un correu electrònic a [email protected] De manera alternativa, també podeu contactar amb Crime Stoppers de manera anònima trucant al (800) 222- CONSELLS (8477) o enviant la vostra informació a través de la seva plataforma en línia.