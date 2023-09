El futur de la missió Chandrayaan-3 en dubte a mesura que fracassen els esforços de comunicació

By

La missió Chandrayaan-3 s'ha enfrontat a un gran revés, ja que les esperances de reviure el Vikram Lander i el Pragyan Rover s'esvaeixen ràpidament. Tot i que la missió va assolir amb èxit els seus objectius inicials, inclòs l'aterratge a la Lluna, l'objectiu de dur a terme més experiments al sòl lunar a través d'aquestes naus espacials sembla poc probable.

A principis de setembre, el Vikram Lander i el Pragyan Rover es van posar en mode de repòs just abans de la nit lunar, cosa que va fer que es quedessin latents. Malgrat els esforços per restablir la comunicació, no s'ha rebut cap senyal, i la recent nit lunar ha fet que les possibilitats de renaixement siguin encara més petites.

La nit lunar, que dura aproximadament 14 dies terrestres, aporta un fred extrem i una foscor total a la superfície de la Lluna, cosa que fa que sigui massa dura perquè les naus espacials funcionin. Amb les temperatures que baixaven al voltant dels -200 graus centígrads, protegir els components elèctrics es va convertir en crucial, d'aquí el mode de repòs.

A causa de la seva dependència de la llum solar, el Vikram Lander i el Pragyan Rover s'enfronten a reptes importants durant la nit lunar. A mesura que passa cada dia, l'esperança per la seva supervivència disminueix. Anteriorment, ISRO va expressar optimisme sobre la capacitat de les naus espacials per suportar les condicions, però a mesura que s'acosta la propera nit lunar, aquestes esperances estan disminuint.

Malgrat el futur incert, la missió Chandrayaan-3 ha aportat dades valuoses de la superfície lunar. Càrregues útils com APXS i LIBS han recopilat una quantitat important de dades i han confirmat la presència de sofre, la qual cosa ha millorat la nostra comprensió de la Lluna.

Els esforços per establir contacte amb l'aterratge Vikram i el rover Pragyan continuaran, ja que ISRO no ha perdut l'esperança de reactivar la missió. Tanmateix, els reptes que planteja la nit lunar i la manca de senyals de comunicació fan que el futur de Chandrayaan-3 sigui incert.

Fonts:

– Font de l'article: Font original desconeguda

- Definicions:

– Chandrayaan-3: la missió d'exploració lunar de l'Índia

– ISRO: Organització de Recerca Espacial Índia

– Vikram Lander: el component de lander de la missió Chandrayaan-3

– Pragyan Rover: el component rover de la missió Chandrayaan-3

– Nit lunar: període de foscor i fred extrem a la superfície de la Lluna

– Càrregues útils: Instruments i equipament que transporta la nau espacial

– APXS (Alpha Particle X-ray Spectrometer): Instrument científic utilitzat per analitzar la composició elemental de les roques i el sòl.

– LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy): tècnica que utilitza un làser per analitzar la composició elemental dels materials.