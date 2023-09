Finalitza la missió lunar de Chandrayaan-3, les esperances disminueixen per a un renaixement

La missió Chandrayaan-3 de l'Índia, que va aterrar al pol sud de la Lluna, probablement ha perdut la comunicació a causa de les temperatures nocturnes lunars extremes. Les comparacions amb la missió Chang'e 4 de la Xina ofereixen un bri d'esperança per a la reactivació, però les possibilitats de revifalla estan disminuint.

Chandrayaan-3 es va convertir amb èxit en la primera nau espacial a aterrar a la regió del pol sud de la Lluna, una àrea crítica que conté grans quantitats d'aigua congelada. Aquest valuós recurs és important per a futures missions i potencials bases lunars. La missió també va aconseguir l'aterratge reeixit d'un rover i un aterratge després que l'anterior missió Chandrayaan-2 s'estavellés.

Els esforços per comunicar-se amb l'aterrador i el rover van començar quan va començar el dia lunar, però fins ara no hi ha hagut resposta. Les dues naus espacials poden quedar atrapades permanentment a uns 600 km del pol sud de la Lluna.

El disseny de Chandrayaan-3 va donar esperança que la nau espacial tornés a la vida amb la reaparició de la llum solar. No obstant això, les temperatures extremes de la nit lunar, que poden arribar fins a -250 °C (-418 °F), suposen reptes per a l'aterratge i el rover. La petita bateria del rover estava completament carregada i tots dos vehicles estaven preprogramats per reactivar-se quan hi havia prou generació solar disponible.

No obstant això, el president de l'ISRO, Kiran Kumar, va expressar dubtes sobre la viabilitat de la missió, ja que molts components potser no han sobreviscut a les dures temperatures lunars. El transmissor de l'aterrador és crucial per a l'èxit, ja que ha d'establir comunicació amb ISRO. Fins i tot si altres sistemes encara funcionen, l'absència d'un transmissor que funcioni els faria irrellevants.

Tot i que hi ha una feble esperança basada en la missió Chang'e 4 de la Xina, les possibilitats que Chandrayaan-3 renaixi ràpidament estan disminuint. Si la missió ha acabat, encara suposa un èxit significatiu per a ISRO, ja que va aterrar a la regió del pol sud de la Lluna.

Font: Univers d'avui