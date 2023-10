Com l'oxigen gairebé va acabar amb la vida a la Terra

Aquest article explora el fascinant tema de l'origen de la vida a la Terra i com l'oxigen, essencial per a la vida actual, va eradicar gairebé tots els éssers vius fa milers de milions d'anys. El professor Luke O'Neill subratlla que la comprensió de l'origen de la vida és "la qüestió més gran de totes" i els científics han dedicat un temps considerable a trobar explicacions científiques.

A partir de la datació de les roques, es creu que la Terra es va formar fa uns 4.5 milions d'anys. El registre fòssil proporciona proves de l'existència de formes de vida primerenques. Tanmateix, la formació de les primeres cèl·lules va trigar mil milions d'anys més. La cèl·lula inicial era un bacteri, i tots els bacteris, inclosos els humans, en descendien.

L'evolució va tenir un paper crucial en el desenvolupament de la vida a la Terra. Una cèl·lula va evolucionar per aprofitar l'energia de la llum solar, un factor essencial perquè la vida sorgeixi. Tanmateix, aquest procés de generació d'energia que implicava la llum solar i els productes químics produïa oxigen, que suposava una amenaça per a la vida. L'oxigen té la capacitat d'oxidar i descompondre els organismes.

Curiosament, dues cèl·lules van trobar una manera d'adaptar-se a aquesta substància química tòxica. Un tipus de cèl·lula podria gestionar l'oxigen com una bateria, controlant-ne els efectes. L'altre tipus de cèl·lula, incapaç de manejar l'oxigen, es va beneficiar d'aquesta relació simbiòtica. La cèl·lula que podia prendre oxigen proporcionava energia a l'altra cèl·lula, mentre que aquesta rebia nutrients.

Aquest procés, conegut com endosimbiosi, va provocar l'aparició de cèl·lules animals capaces d'utilitzar oxigen. La disponibilitat d'aquesta font d'energia va facilitar l'evolució de formes de vida complexes, donant lloc a una diversitat massiva d'organismes.

En conclusió, el viatge de la vida a la Terra ha estat modelat per diversos factors, inclòs el paper de l'oxigen. Tot i que l'oxigen és vital per a la vida avui en dia, gairebé va acabar amb tots els éssers vius fa milers de milions d'anys. Comprendre l'origen de la vida i els processos evolutius que van seguir és un esforç constant per als científics.

Definicions:

– Endosimbiosi: Relació simbiòtica en la qual un organisme viu dins un altre.

– Registre fòssil: Col·lecció de restes i rastres de vida antiga que es troben a les capes de roques sedimentàries.

Font: Show Me the Science (no hi ha URL disponible)