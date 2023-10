L'era espacial està deixant la seva empremta a l'atmosfera terrestre

Un estudi recent publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences revela que l'era espacial està tenint un impacte en l'atmosfera terrestre. Els investigadors han trobat quantitats importants de metalls en aerosols a l'atmosfera, probablement a causa del nombre creixent de llançaments i retorns de naus espacials i satèl·lits. Aquesta presència de metall està alterant la química atmosfèrica, afectant potencialment la capa d'ozó i el clima.

Dirigit per Dan Murphy de la National Oceanic and Atmospheric Administration, l'equip d'investigació va descobrir més de 20 elements en proporcions que coincideixen amb les utilitzades en aliatges de naus espacials. Van observar que la massa de certs metalls, com el liti, l'alumini, el coure i el plom, de la reentrada de les naus espacials superava amb escreix les concentracions d'aquests metalls que es troben a la pols còsmica natural. Sorprenentment, gairebé el 10% de les grans partícules d'àcid sulfúric, que ajuden a protegir i amortir la capa d'ozó, contenien alumini i altres metalls de la nau espacial.

Els científics estimen que l'any 2030, fins a 50,000 satèl·lits més podrien arribar a l'òrbita. Això significa que, en les properes dècades, fins a la meitat de les partícules d'àcid sulfúric estratosfèric podrien contenir metalls procedents de la reentrada. Encara es desconeixen els efectes d'això sobre l'atmosfera, la capa d'ozó i la vida a la Terra.

Estudiar l'estratosfera és un repte, ja que és una regió on els humans no viuen. Només els vols més alts entren a aquesta regió durant un curt període de temps. Tanmateix, com a part del Programa de Ciència Aerotransportada de la NASA, els científics utilitzen avions de recerca per recollir mostres de l'estratosfera. Els instruments estan connectats al con del nas per garantir que l'aire mostrat sigui fresc i sense molèsties.

L'estratosfera és una capa estable i aparentment tranquil·la de l'atmosfera. També és la llar de la capa d'ozó, un component crucial per protegir la vida a la Terra de la radiació ultraviolada nociva. Durant les últimes dècades, la capa d'ozó ha estat amenaçada, però s'han fet esforços globals coordinats per reparar-la i reposar-la.

El nombre creixent de llançaments i retorns espacials és el responsable d'introduir més metalls a l'estratosfera. A mesura que es llancen coets i es despleguen satèl·lits, deixen enrere un rastre de partícules metàl·liques que tenen el potencial d'impactar l'atmosfera d'una manera que els científics encara estan intentant entendre.

En conclusió, l'estudi destaca la necessitat de més investigacions per determinar les conseqüències exactes de l'Era Espacial a l'atmosfera terrestre. Les troballes suggereixen que la presència creixent de metalls de naus espacials i satèl·lits pot tenir implicacions per al clima, la capa d'ozó i l'habitabilitat general del nostre planeta.

