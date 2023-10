Els orígens i la importància del premi Nobel

By

El Premi Nobel, establert per Alfred Nobel, és un guardó prestigiós que reconeix les persones que han fet contribucions significatives a diversos camps per a la millora de la humanitat. Alfred Nobel, nascut en una família d'enginyers a Estocolm el 1833, va ser un químic i enginyer que es va convertir en un influent fabricant d'armes. La seva riquesa provenia dels seus nombrosos invents, inclosa la dinamita, tot i que aquest invent li va valer el títol despectivo de "mercader de la mort".

Nobel, però, volia deixar un llegat durador que contribuís a l'avenç de la societat. En el seu testament signat l'any 1895, va estipular que la seva riquesa restant s'hauria de destinar a establir un fons que es repartiria anualment com a premis. L'interès del fons es dividiria en cinc parts iguals i es concediria a persones que van fer descobriments o èxits significatius en els camps de la física, la química, la fisiologia o la medicina, la literatura i la pau. El 1968, el Premi Nobel d'Economia es va afegir a la llista de premis.

Els primers premis Nobel es van concedir l'any 1901, i des d'aleshores, els camps de la física i la química han experimentat avenços notables. La física, considerada la ciència més important durant l'època de Nobel, ha estat testimoni de descobriments innovadors, que han conduït a un futur impulsat per la ciència i la tecnologia. Entre els guardonats destacats hi ha Albert Einstein, que va rebre el Premi Nobel de Física el 1921 per la seva teoria de la relativitat, i el duo pare-fill William Henry Bragg i Lawrence Bragg, que van rebre el premi el 1915 pel seu treball sobre l'anàlisi de l'estructura cristal·lina mitjançant X. -raigs.

La química, el camp més proper al treball de Nobel, també ha fet avenços significatius, amb 115 premis Nobel concedits fins ara. Importants contribucions en química han millorat la nostra comprensió de l'univers, la matèria i la vida. Frédéric Joliot i Irene Joliot-Curie, la filla de Marie Curie, van rebre el premi l'any 1935 pel seu descobriment d'àtoms radioactius artificials. El 2019, John B Goodenough es va convertir en el guardonat més antic de química als 97 anys per les seves contribucions innovadores al desenvolupament de bateries d'ions de liti.

El Premi Nobel continua sent un reconeixement molt estimat a èxits excepcionals en diversos camps. Serveix com a testimoni del poder del coneixement, la ciència i l'humanisme per fer avançar la societat i beneficiar la humanitat en el seu conjunt.

Fonts:

– Organització del Premi Nobel

– Servei de notícies exprés