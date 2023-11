Trobar noves possibilitats: explorant la formació de pegmatites riques en liti

La importància comercial del liti continua augmentant, amb la seva producció principalment procedent de pegmatites de liti-cesi-tantal (LCT). Aquestes roques notables mostren unes textures molt gruixudes; tanmateix, el seu descobriment s'ha demostrat difícil a causa de la seva petita mida i classificació prèvia com a simples curiositats geològiques. Com a resultat, l'exploració de pegmatites LCT continua sent un repte a causa del coneixement limitat en aquest camp.

Convencionalment, l'exploració de minerals comença amb cerques específiques del medi ambient propici a la formació d'un mineral específic. Tot i que hi ha diversos models genètics que guien les exploracions de minerals com el coure i l'or, els models disponibles per a pegmatites LCT són escassos. Lot Koopmans et al. busquen aclarir els misteris que envolten l'exploració del liti. Koopmans explica que entendre la història geològica de certs entorns que faciliten la formació de pegmatites LCT és primordial per localitzar-los.

Històricament, dues hipòtesis principals han explicat la gènesi de les pegmatites: fraccionament extrem d'un cos granític parental o fusió parcial de baix grau d'una roca metamòrfica. Tanmateix, Koopmans et al., En els seus estudis sobre pegmatites a Zimbabwe i als EUA, van trobar proves de camp que desafiaven l'explicació utilitzant aquests models convencionals. Els autors no van trobar explicacions alternatives satisfactòries disponibles a la literatura existent.

Després de participar en debats estimulants en conferències específiques de disciplina, els investigadors van sintetitzar les seves observacions i càlculs termodinàmics per proposar un model petrogenètic innovador i multietapa. En aquest model, les roques metasedimentàries pateixen una fusió parcial durant el metamorfisme prograd, produint una fosa granítica moderadament enriquida que cristal·litza com una intrusió granítica. Posteriorment, aquest granit es torna a fondre, creant una fosa molt enriquida que finalment es cristal·litza com una pegmatita rica en liti.

Aquest mecanisme recentment proposat aborda les limitacions geoquímiques i geocronològiques anteriors que els models anteriors no podien explicar de manera satisfactòria. Koopmans expressa optimisme per a futures investigacions, afirmant que el següent pas consisteix a trobar l'àrea de camp i la metodologia adequades per estudiar aquests processos de formació de pegmatites. Pot implicar incorporar nous sistemes isotòpics per recopilar proves i provar la validesa del model.

La investigació realitzada per Koopmans et al. representa un pas important cap a desbloquejar els misteris de les pegmatites riques en liti i obre el camí per a una major exploració i descobriment en aquest camp.

FAQ:

P: Què són les pegmatites LCT?

R: Les pegmatites LCT són roques que contenen altes concentracions de liti, cesi i tàntal.

P: Quins són els reptes per explorar les pegmatites LCT?

R: Les pegmatites LCT són petites i abans es consideraven curiositats geològiques, limitant el nostre coneixement de la seva exploració i dificultant-ne la recerca.

P: Quin és el model petrogenètic proposat per a la formació de pegmatites riques en liti?

R: El model proposat suggereix que les roques metasedimentàries pateixen una fusió parcial durant el metamorfisme, formant una intrusió granítica moderadament enriquida. A continuació, aquest granit es torna a fondre, donant lloc a una fosa molt enriquida que forma una pegmatita rica en liti després de la cristal·lització.