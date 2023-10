Comprendre les pistes brillants de les pluges de meteorits

Durant les pluges de meteors, els observadors reben ocasionalment un rar fenomen conegut com a trens persistents, que són rastres brillants que s'estenen al cel després del pas d'un meteor. Els científics encara estan intentant determinar la causa exacta dels trens persistents, però han sorgit dues teories principals.

Una teoria suggereix que el viatge d'alta velocitat dels meteoroides fa que treguin els electrons de les molècules d'aire, donant lloc a la ionització. Es creu que la resplendor observada en els trens persistents prové de l'alliberament d'energia quan aquestes molècules ionitzades capturen un electró perdut del medi ambient. Una altra teoria implica la quimioluminescència, on els metalls que es vaporitzen dels meteoroides que es mouen ràpidament interaccionen amb l'ozó i l'oxigen de l'atmosfera, creant una resplendor lluminosa.

Durant el pic de la pluja de meteors d'Orióides, que es va produir la nit del 21 al 22 d'octubre, els observadors sota cel clar i fosc van poder veure uns 10-20 meteors per hora. El punt radiant, que és l'origen aparent dels meteors, es va localitzar a la constel·lació d'Orió. No obstant això, és important no centrar-se únicament en aquest punt del cel, ja que els meteors orònids poden aparèixer des de qualsevol direcció.

A més de les orònides, també val la pena estar atents a les pluges de meteorits de les Tàurides del Sud i les Tàurides del Nord, que se superposen amb les Orònides. Ambdues pluges provenen de la constel·lació de Taure, just a l'oest d'Orió. Mentre que les Tàurides del Nord assoleixen el seu màxim a mitjans de novembre, les Tàurides del Sud presenten un cas únic.

Es necessiten més investigacions per entendre completament els mecanismes darrere dels trens persistents i per desentranyar els misteris de les pluges de meteors. Es recomana als observadors que escanegen la major part del cel possible durant les pluges de meteorits per maximitzar les seves possibilitats de presenciar aquests captivadors esdeveniments celestes.

Fonts:

- "Com treure el màxim profit de les pluges de meteorits i altres esdeveniments del cel nocturn"

Definicions:

– Meteoroide: petit objecte rocós o metàl·lic que gira al voltant del Sol

– Ionització: procés d'afegir o eliminar electrons d'àtoms o molècules, donant lloc a la formació d'ions.

– Quimioluminescència: emissió de llum com a resultat d'una reacció química, sense implicació de calor.