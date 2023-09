La superlluna final del 2023: un esdeveniment celeste espectacular

By

L'any 2023 ha estat un any notable per als observadors del cel, oferint una sèrie d'esdeveniments celestes impressionants. Des d'una rara superlluna doble fins a una magnífica pluja de meteors de les Perseides, els entusiastes de l'observació d'estrelles han estat tractats amb una extravagància visual. Ara, prepareu-vos per a la gran final, ja que l'última superlluna del 2023 adorna el cel el dijous 28 de setembre i el divendres 29 de setembre.

Les superllunes, caracteritzades per la seva proximitat a la Terra, es produeixen quan la lluna es troba al perigeu o prop del seu punt més proper al nostre planeta. En el perigeu total, la lluna es troba a aproximadament 225,804 milles (363,396 km) de distància de la Terra. Durant una superlluna, la lluna plena apareix un terç més brillant i fins a un 14 per cent més gran de l'habitual, irradiant una brillantor captivadora al cel nocturn.

Aquesta superlluna final, coneguda com la "Lluna de la collita" a l'hemisferi nord, coincideix amb l'equinocci de setembre. En l'antiguitat, quan els cultius es collien manualment, la Lluna de la Collita proporcionava llum diürna addicional per completar la collita abans de l'hivern. La seva lluminositat va ajudar a il·luminar el vespre després de la posta de sol, ampliant les valuoses hores de treball.

La superlluna assolirà la seva brillantor màxima a les 09:57 UTC (o a les 05:57 EST) el divendres 29 de setembre. Per als observadors de l'hemisferi occidental, la millor hora de visualització serà a primera hora del matí de divendres abans que la lluna es posin a l'oest. A l'hemisferi est, divendres al vespre oferirà l'oportunitat ideal per presenciar la sortida de la lluna.

Per apreciar plenament l'esplendor de la superlluna, s'aconsella trobar un lloc amb una contaminació lumínica mínima i cel clar. La il·lusió òptica que es produeix quan la lluna està a prop de l'horitzó durant la seva pujada o posta crea un efecte visual impressionant, fent-la semblar més gran en comparació amb els objectes que l'envolten.

Tot i que el 2023 manté una ratxa excepcional de superlllunes, l'any vinent només oferirà dues oportunitats per presenciar aquests captivadors fenòmens celestes: una el 18 de setembre i una altra el 17 d'octubre. Per tant, aprofita la darrera superlluna d'aquesta setmana i submergeix-te en l'espectacle impressionant. del nostre company celestial.

