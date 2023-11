Prepareu-vos per a una exhibició enlluernadora: la pluja de meteorits de les Leònies

Si teniu previst un cel clar per al matí de dimarts a primera hora, no perdeu l'oportunitat de presenciar un esdeveniment celeste impressionant. La pluja de meteors de les Leònies, caracteritzada per un esclat brillant d'estrelles fugaces, podria ser visible si trobeu un punt fosc per contemplar el cel nocturn.

Cada novembre, la Terra travessa una àmplia extensió de gel i pols deixada pel cometa Tempel-Tuttle, conegut oficialment com 55P/Tempel-Tuttle. Aquest cometa, descobert el 1865, orbita al voltant del Sol i es creua amb el camí de la Terra aproximadament cada 33 anys. Després de la seva darrera trobada el 1998, actualment està molt més enllà de l'òrbita de Saturn i torna gradualment cap a la seva propera aproximació el 2031.

Durant el novembre, el nostre planeta llaura les restes del cometa Tempel-Tuttle, donant lloc a la pluja anual de meteorits de les Leònies. Els pacients observadors poden detectar diversos meteors brillants que s'estenen pel cel cada nit des de la constel·lació de Lleó entre el 3 de novembre i el 2 de desembre. Tanmateix, el pic de la pluja de meteors es produeix al voltant del 17 de novembre quan la Terra passa per la part més densa del corrent de runa del cometa. Durant aquest pic, podeu esperar veure entre 10 i 15 meteors per hora, cosa que fa que la visualització sigui impressionant.

Els meteors Leònides són coneguts per la seva gran velocitat, que superen els 70 quilòmetres per segon, la qual cosa els fa excepcionalment brillants. Sovint deixen enrere rastres brillants de gasos ionitzats anomenats "trens persistents", que poden romandre a l'atmosfera durant diversos minuts o fins i tot hores després que el meteor ha desaparegut.

Emocionantment, les Leònides d'enguany podrien tenir un pic addicional el matí del dimarts 21 de novembre de 2023. La investigació de l'astrònom Mikhail Maslov suggereix que la Terra creuarà el rastre de residus concentrat alliberat pel cometa Tempel-Tuttle l'any 1733, donant lloc a una major activitat dels meteors. Si les prediccions de Maslov són certes, aquest segon pic podria generar meteors encara més brillants de l'habitual, oferint un espectacle notable per als observadors del cel malgrat la presència d'una lluna gibosa creixent.

FAQ:

P: Quan és el millor moment per observar la pluja de meteors de les Leònies?

R: El pic de la pluja de meteors de les Leònies sol produir-se al voltant del 17 de novembre de cada any, però els observadors pacients poden detectar meteors entre el 3 de novembre i el 2 de desembre.

P: On hauria de mirar al cel per veure la pluja de meteors de les Leònies?

R: Sembla que els meteors irradien des de la constel·lació de Lleó. Mira cap a la constel·lació de Lleó i escaneja el cel per trobar estrelles fugaces.

P: Quina velocitat viatgen els meteors Leònides?

R: Els meteors Leònides viatgen a velocitats superiors als 70 quilòmetres per segon, cosa que els fa increïblement ràpids i brillants.

P: Què són els trens persistents?

R: Els trens persistents són estels brillants de gasos ionitzats deixats pels meteors, que poden romandre visibles a l'atmosfera durant minuts o fins i tot hores després que el meteor hagi passat.