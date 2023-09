SpaceX intentarà batre el 17è vol amb el Falcon 9 Booster

SpaceX està disposat a superar els límits de la reutilització del reforç amb el llançament d'un coet Falcon 9 amb un reforç de primera etapa que farà el seu 17è vol. La missió, coneguda com a Starlink 6-17, està previst que surti de la plataforma 40 de Cap Cañaveral a les 10:47 EDT.

El propulsor en qüestió, el número de sèrie 1060, farà història en completar el seu 17è vol. SpaceX va assolir una fita important a principis d'any quan va certificar la seva flota de propulsors de primera etapa Falcon 9 per a un màxim de 20 vols, i aquest llançament l'acostarà un pas més a aquest objectiu.

Originalment volat el juny de 2020 per desplegar el satèl·lit GPS 3-3 per a la Força Espacial dels EUA, aquest reforç s'ha utilitzat des de llavors per a diverses missions, com ara el Turksat 5A, el Transporter-2, l'Intelsat G-33/G-34 i el Transporter- 6 missions, a més de lliurar 11 càrregues útils Starlink.

Tanmateix, el llançament s'enfronta a reptes relacionats amb el clima. Els meteoròlegs de la Força Espacial estan monitoritzant un front meteorològic prop de la costa espacial de Florida, juntament amb una tempesta que es prepara a l'Atlàntic. El pronòstic prediu un 60 per cent de possibilitats de temps acceptable per al llançament, amb la principal preocupació de la violació de la regla del núvol de cúmuls. Si el llançament es retarda un dia, les condicions poden empitjorar amb només un 30 per cent de possibilitats de temps acceptable.

Aquesta missió també marcarà el llançament número 20 dels satèl·lits V2 mini Starlink, que ofereixen una mida més gran i quatre vegades l'amplada de banda en comparació amb les versions anteriors. Originalment, els satèl·lits Starlink V2 de mida completa estaven pensats per ser llançats amb el vehicle Starship de SpaceX. Tanmateix, el debut retardat de Starship va impulsar SpaceX a crear una versió condensada dels satèl·lits que es llançarien a Falcon 9.

En conclusió, SpaceX està a punt per fer història intentant un 17è vol rècord amb el seu impulsor Falcon 9. Aquest assoliment posa de manifest el compromís de la companyia amb la reutilització en l'exploració espacial i posa les bases per a futures missions amb el seu vehicle Starship totalment reutilitzable.

Definicions:

– Reutilització del reforç: la capacitat de reutilitzar el reforç de la primera etapa d'un coet per a múltiples llançaments.

– Falcon 9: vehicle de llançament orbital de dues etapes de SpaceX capaç de lliurar càrregues útils a l'òrbita.

– Starlink: la constel·lació d'Internet per satèl·lit de SpaceX dissenyada per proporcionar cobertura global de banda ampla.

