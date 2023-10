Revelada la causa de l'esdeveniment sísmic més gran a Mart: informació d'un estudi dirigit pel Regne Unit

Un estudi recent liderat per la Universitat d'Oxford ha donat llum a la causa probable del major esdeveniment sísmic mai registrat a Mart. El terratrèmol de 4.7 magnituds va ser detectat per la sonda InSight de la NASA el 4 de maig de 2020, i les vibracions resultants van reverberar a través del planeta durant sis hores. Inicialment, els científics creien que l'esdeveniment sísmic va ser causat per un impacte de meteorit, ja que en el passat s'han produït tremolors similars a causa d'aquests impactes. No obstant això, una recerca extensa de la superfície de Mart, que cobreix 144 milions de quilòmetres quadrats, no va revelar cap indici d'un nou cràter.

Publicats a la revista Geophysical Research Letters, els resultats de la investigació indiquen que Mart és més actiu sísmicament del que es pensava. L'investigador principal, el doctor Benjamin Fernando, suggereix que l'esdeveniment probablement va ser causat per l'alliberament d'estrès dins de l'escorça de Mart, ja que el planeta no té plaques tectòniques activa. Explica que aquestes tensions s'han acumulat al llarg de milers de milions d'anys a causa del refredament i la reducció de diferents parts del planeta a diferents ritmes. Els resultats de l'estudi contribueixen a una comprensió més profunda d'aquestes tensions i podrien ajudar a identificar regions més segures per als futurs esforços de colonització humana.

La col·laboració implicada en aquesta investigació va ser significativa, amb agències espacials i científics d'arreu del món aportant la seva experiència. L'Agència Espacial Europea, l'Agència Espacial Nacional de la Xina, l'Organització d'Investigació Espacial Índia i l'Agència Espacial dels Emirats Àrabs Units van oferir l'ús dels seus satèl·lits, marcant una col·laboració per primera vegada entre totes les missions en òrbita al voltant de Mart per a un projecte singular. Aquest esforç va ser liderat pel Dr. Fernando de la Universitat d'Oxford i es veu com una plantilla per a futures col·laboracions internacionals a l'espai profund.

Tot i que l'aterratge InSight es va desconnectar el desembre de 2020, aquest esdeveniment sísmic va ser un dels últims esdeveniments registrats per la nau espacial després de més de quatre anys a Mart. El coneixement obtingut a partir d'aquests esdeveniments sísmics contribueix a la nostra comprensió de la geologia de Mart i proporciona informació valuosa per a possibles futurs esforços d'exploració i colonització.

