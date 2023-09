El telescopi espacial James Webb de la NASA detecta diòxid de carboni a la lluna Europa de Júpiter, indicant el potencial de vida

By

El descobriment de diòxid de carboni a la lluna Europa de Júpiter pel telescopi espacial James Webb de la NASA suggereix que la lluna pot tenir condicions adequades per a la vida. Aquesta troballa proporciona evidències dels intercanvis entre la superfície gelada d'Europa i el seu oceà subsuperficial, posant de manifest el potencial de la Lluna per a futures missions d'exploració espacial.

Europa és un món captivador amb un oceà salat i subterrània d'aigua líquida que podria contenir el doble d'aigua que tots els oceans de la Terra junts. Tanmateix, els científics no estaven segurs de si l'oceà de la Lluna contenia les substàncies químiques necessàries per a la vida, especialment carboni. Utilitzant dades del telescopi espacial James Webb, els astrònoms han confirmat la presència de carboni a la superfície d'Europa, probablement provinent del seu oceà subsuperficial. Aquest descobriment indica la possibilitat d'un entorn habitable a l'oceà d'Europa.

La detecció de diòxid de carboni a la superfície d'Europa es va observar principalment en una regió anomenada Tara Regio, coneguda com "terren del caos" a causa de la seva superfície geològicament jove i alterada. Aquesta troballa suggereix que hi ha hagut un intercanvi de material entre l'oceà subterrània d'Europa i el seu gel superficial.

El carboni és un element essencial per a la vida biològica a la Terra, i la seva presència a Europa planteja preguntes sobre la potencial habitabilitat de l'oceà d'Europa. Es necessiten més investigacions i exploracions per determinar si Europa podria donar suport a la vida tal com la coneixem.

La NASA té previst llançar la nau espacial Europa Clipper a l'octubre de 2024, que realitzarà nombrosos sobrevols propers d'Europa per recollir més dades i explorar el potencial de la Lluna per acollir vida.

En resum, la detecció de diòxid de carboni a la superfície d'Europa pel telescopi espacial James Webb de la NASA suggereix que la lluna pot tenir un entorn favorable per a la vida. Aquest descobriment posa de manifest la importància d'exploracions i investigacions posteriors per determinar l'habitabilitat potencial de l'oceà subterrània d'Europa.

Fonts:

– Telescopi espacial James Webb de la NASA

– Nau espacial Europa Clipper

– Fonts de l'article: NASA, ESA, CSA, Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC), Samantha K Trumbo (Universitat de Cornell), Alyssa Pagan (STScI)