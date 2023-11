Desbloquejant els secrets del vidre del desert de Líbia

A la gran extensió del Gran Desert del Mar de Sorra, que s'estén per Egipte i Líbia, hi ha un tresor amagat que espera ser descobert. Trossos brillants de vidre groc estan escampats per tot el paisatge sorrenc, conegut com a vidre del desert de Líbia. Aquest vidre natural ha captivat els científics i els col·leccionistes de minerals per la seva bellesa, raresa i orígens intrigants.

Durant gairebé un segle, el misteri que envolta la formació del vidre del desert de Líbi ha desconcertat els investigadors. Les teories anaven des de volcans lunars fins a llamps o impactes de meteorits. Tanmateix, amb l'arribada de la tecnologia de microscòpia avançada, els científics creuen que finalment han desbloquejat el secret.

Mitjançant un esforç de col·laboració entre universitats i centres científics d'Alemanya, Egipte i el Marroc, un equip d'investigadors es va proposar investigar l'origen del vidre del desert de Líbi. El seu estudi innovador va implicar l'anàlisi de les mostres de vidre mitjançant tècniques de microscòpia electrònica de transmissió (TEM) d'última generació.

Sota el microscopi, els investigadors van descobrir petits minerals incrustats al vidre, incloent diferents formes d'òxid de zirconi (ZrO₂). Aquests minerals van proporcionar pistes crucials sobre les condicions en què es va formar el vidre del desert de Líbia. La presència de zirconi cúbic, un substitut sintètic dels diamants, indicava temperatures elevades de 2,250 °C a 2,700 °C. A més, el rar polimorf de ZrO₂, conegut com orto-II o OII, va assenyalar pressions extremes d'aproximadament 130,000 atmosferes. Aquestes condicions extraordinàries només es podien aconseguir mitjançant l'impacte d'un meteorit o l'explosió d'una bomba atòmica a l'escorça terrestre.

Tot i que aquesta revelació resol part del misteri, encara queden preguntes addicionals sense resposta. La recerca del cràter parental, on es va produir l'impacte del meteorit, continua. Els cràters de meteorits coneguts als voltants, com GP i Oasis, són massa petits i llunyans per explicar la gran quantitat de vidre del desert de Líbi concentrat en una àrea. La ubicació, la mida i l'estat exactes del cràter dels pares segueixen sent difícils de fer, la qual cosa requereix més investigacions mitjançant teledetecció i estudis geofísics.

El descobriment de l'origen del vidre del desert de Líbi il·lumina un fenomen natural que havia intrigat els científics durant dècades. A mesura que els investigadors aprofundeixen en aquest misteri, continuen descobrint els fascinants secrets de la història del nostre planeta, recordant-nos les poderoses forces que han donat forma a la Terra i les seves formacions geològiques.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què és el vidre del desert de Líbia?

El vidre del desert de Líbia és un tipus de vidre natural que es troba al Gran Desert del Mar de Sorra, que abasta Egipte i Líbia. És apreciat per la seva bellesa, raresa i orígens misteriosos.

Com es va determinar l'origen del vidre del desert de Líbi?

Mitjançant tècniques de microscòpia avançades, els investigadors van descobrir minerals específics dins del vidre, com diferents tipus d'òxid de zirconi. Aquests minerals indicaven altes temperatures i pressions extremes que només es podien aconseguir mitjançant l'impacte d'un meteorit o l'explosió d'una bomba atòmica a l'escorça terrestre.

Quins són els misteris restants al voltant del vidre del desert de Líbi?

Tot i que s'ha identificat l'origen del vidre, encara es desconeix el cràter parental exacte, on es va produir l'impacte del meteorit. Els investigadors estan treballant per localitzar i entendre la mida i l'estat del cràter mitjançant teledetecció i estudis geofísics.