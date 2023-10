Els astronautes de Roscosmos completen una caminada espacial amb èxit malgrat els reptes

By

Els cosmonautes de Roscosmos, Oleg Kononenko i Nikolai Chub, van completar amb èxit una caminada espacial el 25 d'octubre, malgrat trobar una fuita de refrigerant i problemes de desplegament parcial de veles solars. La missió de 7 hores i 41 minuts va implicar tasques importants com la inspecció del radiador del mòdul Nauka i l'alliberament d'un nanosatèl·lit.

Durant la caminada espacial, Kononenko i Chub van inspeccionar i fotografiar acuradament un radiador de seguretat extern al mòdul Nauka. Van aïllar el radiador del sistema de refrigeració, però durant la inspecció, es va alliberar una bombolla de refrigerant al lloc de la fuita. Els cosmonautes dedicats van haver de netejar els seus vestits abans de continuar amb la missió.

A més de la inspecció del radiador, els cosmonautes van llançar un nanosatèl·lit per provar la tecnologia de les veles solars. Tanmateix, la vela solar del nanosatèl·lit no es va desplegar completament. Els cosmonautes també van instal·lar un sistema de comunicacions de radar sintètic, tot i que un dels panells del sistema de radar no es va poder desplegar completament durant la caminada espacial.

Després de la caminada espacial, Kononenko i Chub van seguir els procediments posteriors a la caminada espacial, inspeccionant els seus vestits i eines per detectar qualsevol signe de refrigerant i netejant-los segons fos necessari. Aquesta precaució pretén minimitzar la introducció de contaminants a l'entorn de l'estació espacial. L'atmosfera a l'interior de l'estació es sotmetrà a una filtració addicional per eliminar qualsevol rastre de contaminant que quedi.

Malgrat els reptes que es van enfrontar durant la caminada espacial, la missió es va considerar un èxit. Oleg Kononenko, amb un total de sis sortides espacials al seu cinturó, va mostrar la seva experiència, mentre que Nikolai Chub va completar la seva primera caminada espacial. Aquesta missió va marcar la 268a caminada espacial dedicada al muntatge, manteniment i actualitzacions de l'estació espacial.

La propera caminada espacial prevista per al dilluns 30 d'octubre inclou els astronautes de la NASA Loral O'Hara i Jasmin Moghbeli. Realitzaran una caminada espacial per treure una caixa electrònica defectuosa d'un suport d'antena de comunicacions i substituir un dels dotze conjunts de coixinets de trundle a l'articulació rotativa Solar Alpha de l'armadura del port.

Preguntes freqüents

1. Quines van ser les tasques principals realitzades durant la caminada espacial de Roscosmos?

Durant la caminada espacial, els cosmonautes de Roscosmos van inspeccionar el radiador del mòdul Nauka, van llançar un nanosatèl·lit per provar la tecnologia de vela solar i van instal·lar un sistema de comunicacions de radar sintètic.

2. La vela solar del nanosatèl·lit es va desplegar completament durant la caminada espacial?

No, la vela solar del nanosatèl·lit no es va desplegar completament fins que les càmeres poguessin fer un seguiment de la seva sortida de l'estació.

3. Com es van assegurar els cosmonautes que l'entorn de l'estació espacial es mantingués net?

Després de la caminada espacial, els cosmonautes van seguir els procediments posteriors a la caminada espacial, inspeccionant els seus vestits i eines per detectar qualsevol residu de refrigerant i netejant-los segons fos necessari. També s'utilitzarà una filtració addicional dins de l'estació espacial per eliminar qualsevol rastre de contaminants restants.

4. Quin és l'objectiu de la propera caminada espacial en què participen els astronautes de la NASA?

La propera caminada espacial implicarà l'eliminació d'una caixa electrònica defectuosa d'un suport d'antena de comunicacions i la substitució d'un dels dotze conjunts de coixinets de trundle a l'articulació rotativa Solar Alpha de l'armadura del port.