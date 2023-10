Una imatge impressionant revela els rastres d'estrelles a l'Observatori Paranal de l'ESO

L'Observatori Europeu del Sud (ESO) ha compartit una nova imatge impressionant que captura els fascinants rastres d'estrelles pel cel nocturn. Feta a l'Observatori Paranal de l'ESO al desert d'Atacama xilè, la foto mostra la bellesa de la fotografia de llarga exposició.

L'Observatori Paranal acull el Very Large Telescope (VLT), que consta de quatre telescopis unitaris i quatre telescopis auxiliars. Al primer pla de la imatge, es pot veure un telescopi auxiliar més petit i mòbil. Els astrònoms van utilitzar una tècnica d'exposició llarga per fotografiar el cel nocturn durant diverses hores, donant lloc a un efecte de rastre impressionant on la llum de les estrelles sembla formar arcs sobre els telescopis de l'observatori.

A la imatge, es poden veure dos làsers de color taronja brillant emanant d'un dels telescopis unitaris. Aquests làsers, coneguts com a estrelles guia làser, són essencials per corregir la distorsió de la llum estel·lar causada per l'atmosfera turbulenta de la Terra. En excitar àtoms de sodi a la capa superior de l'atmosfera, els làsers creen estrelles artificials que serveixen de punts de referència per als telescopis terrestres. Això permet als astrònoms compensar la turbulència atmosfèrica i obtenir imatges més nítides del cel.

Els responsables de l'ESO expliquen que els raigs làser es dirigeixen en direccions oposades a causa de la llarga durada d'exposició, durant la qual es va reposicionar el telescopi per observar diversos objectius al cel. Els làsers utilitzats ofereixen una potència impressionant de 22 watts, aproximadament 4000 vegades la potència màxima d'un punter làser.

La nova imatge serveix com a recordatori de la rotació constant de la Terra al voltant del seu eix. Tot i que normalment percebem les estrelles com a punts de llum individuals, les estels d'estrelles que es representen aquí capturen el moviment de rotació del cel en relació amb el teló de fons de les estrelles.

En conclusió, la imatge de l'Observatori Paranal de l'ESO ofereix una visió captivadora de la bellesa fascinant del cel nocturn. Mitjançant l'ús de la fotografia de llarga exposició i les estrelles de guia làser, els astrònoms naveguen per la turbulenta atmosfera de la Terra per capturar imatges més clares i nítides del nostre entorn celestial.

Fonts:

– Observatori Europeu del Sud (ESO)

– Declaració dels funcionaris de l'ESO