Investigadors d'Alemanya i Nova Zelanda han desenvolupat un giroscopi làser que pot seguir amb precisió les fluctuacions de la rotació de la Terra en temps gairebé real. La tècnica és més senzilla que els mètodes actuals i podria proporcionar informació sobre els fenòmens que causen les fluctuacions, com ara els canvis en els corrents oceànics.

La rotació de la Terra experimenta petites fluctuacions en la seva velocitat i direcció. Algunes d'aquestes fluctuacions són ben enteses, com les provocades per les forces de marea de la Lluna i el Sol. Tanmateix, altres, com els relacionats amb l'intercanvi d'impuls entre la Terra sòlida i el seu entorn, no s'entenen bé. Aquests efectes poden derivar d'esdeveniments climàtics com El Niño, que canvien els corrents oceànics. Mesurar aquestes fluctuacions en la rotació de la Terra podria revelar processos importants a l'atmosfera.

La majoria dels estudis de rotació impliquen la combinació de dades de sistemes globals de navegació per satèl·lit, observacions de ràdioastronomia i de distància làser. Tanmateix, a causa de la complexitat de combinar aquestes tècniques, només es pot fer una mesura al dia.

Un equip d'investigadors de la Universitat Tècnica de Munic ha creat un giroscopi làser que pot mesurar aquestes petites fluctuacions gairebé en temps real. El seu instrument, que pot cabre en una habitació gran, consisteix en una cavitat òptica que guia la llum al voltant d'un camí quadrat. Els raigs làser s'envien al voltant de la cavitat en direccions oposades, creant un giroscopi làser anell. Una rotació del giroscopi afecta el patró d'interferència creat quan es combinen els dos feixos, cosa que permet als investigadors mesurar les fluctuacions de la rotació de la Terra.

L'equip es va enfrontar a diversos reptes en el desenvolupament del giroscopi làser. Necessitaven assegurar-se que fos prou sensible per resoldre variacions tan subtils com 3 parts per mil milions de la velocitat de rotació de la Terra. També van haver d'abordar problemes d'estabilitat i desenvolupar mètodes per corregir els errors introduïts per l'orientació variable de l'eix de rotació de la Terra.

Els investigadors han superat amb èxit aquests reptes i ara poden controlar la velocitat de rotació de la Terra amb una resolució de només uns mil·lisegons durant 120 dies. Això els permet fer un seguiment de les variacions de la durada del dia de manera contínua i en temps real. El següent objectiu és ampliar encara més l'estabilitat del giroscopi per capturar l'efecte estacional de les transferències d'impuls.

Aquesta investigació proporciona un mètode nou i més senzill per mesurar les fluctuacions de la rotació de la Terra, proporcionant informació valuosa sobre els processos que afecten el nostre planeta i la seva atmosfera.

font:

Fotònica de la natura