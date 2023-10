Kim Kardashian i altres celebritats utilitzen un estil vocal semblant a un gat, revela un estudi

Un nou estudi publicat a la revista Current Biology ha descobert que Kim Kardashian i altres celebritats sovint utilitzen una veu específica semblant al ronronament d'un gat. Aquesta tècnica de parla es coneix com a fregit vocal.

Els investigadors han identificat tres registres de veu que els humans solen utilitzar per comunicar-se. Aquests registres es produeixen per l'aire que passa per les cordes vocals de la laringe. Els tres registres més utilitzats són el fregit vocal, el pit i el falset.

El registre toràcic és el que normalment fem servir quan parlem amb normalitat, i el falset representa una freqüència més alta. D'altra banda, els alevins vocals produeixen un rang de freqüència més baix que el registre toràcic. Celebritats com Kim Kardashian, Katy Perry i Paris Hilton són conegudes per utilitzar fregits vocals en el seu discurs. Curiosament, els gats també utilitzen alevins vocals quan ronronen, establint encara més la connexió entre tots dos.

L'estudi va trobar que els gats tenen un coixinet únic a les seves cordes vocals, cosa que probablement explica la seva capacitat per produir sons de baixa freqüència. Christian T Herbst, l'autor principal de l'estudi, va explicar que aquest coixinet permet que animals petits com els gats produeixin freqüències increïblement baixes, per sota del que poden generar les veus humanes.

No obstant això, és important assenyalar que un altre estudi publicat al Journal of Voice va destacar la percepció negativa de les dones que parlen amb alevins vocals. Les dones amb alevins vocals eren vistes com a menys intel·ligents i atractives. Aquesta percepció està potencialment lligada al fet que els alevins vocals redueixen el to de la veu d'una dona, cosa que pot fer que soni més masculí. Els autors de l'estudi van suggerir que les persones poden tolerar freqüències baixes associades amb alevins vocals en parlants masculins perquè és un context més comú en què ens trobem.

En conclusió, aquest estudi posa de manifest les tècniques vocals utilitzades per les celebritats i les seves similituds amb els sons produïts pels gats. Tot i que els alevins vocals poden ser populars entre algunes persones, és important ser conscient de l'impacte potencial que pot tenir en la percepció i els judicis socials.

Definicions:

– Aleví vocal: tècnica de parla caracteritzada per un registre de baixa freqüència produït per la laringe.

– Registres de veu: diferents rangs de freqüències en què els humans produeixen sons vocals.

– Laringe: també coneguda com a caixa de veu, conté les cordes vocals que produeixen el so.

– Registre toràcic: el registre vocal que s'utilitza habitualment per a la parla normal.

– Falset: Registre vocal caracteritzat per una freqüència superior a la del registre toràcic.

Fonts:

– Estudi publicat a Current Biology

– Estudi publicat al Journal of Voice