La sorprenent connexió entre el ronronament del gat i el fregit vocal

By

Els investigadors finalment han resolt el misteri darrere de la física del ronronament d'un gat. Contràriament a les creences anteriors, sembla que els gats produeixen el seu so de ronronament calmant utilitzant una tècnica semblant a les fregits vocals, que sovint s'associa amb veus cruixents en humans.

Durant anys, els científics han quedat desconcertats per com els gats, malgrat la seva petita mida, són capaços de produir ronrons tan profunds i ressonants. Normalment, només els animals amb cordes vocals més llargues, com els elefants, poden crear sons similars. La teoria predominant va suggerir que els gats tenien un mecanisme únic que implicava la contracció cíclica i la relaxació dels músculs de les seves caixes de veu, que requeria una entrada neuronal constant del cervell.

Tanmateix, un estudi recent dirigit pel doctor Christian Herbst a la Universitat de Viena va revelar una explicació diferent. Els investigadors van dur a terme experiments amb les cordes vocals de vuit gats que havien estat sacrificats a causa d'una malaltia terminal. En pessigar les cordes vocals dels gats i fer passar aire humit a través d'elles, els investigadors van poder simular el mecanisme que utilitzen els humans per parlar i produir alevins vocals. Notablement, aquesta manipulació va donar lloc a oscil·lacions o ronronaments autosostenits de totes les caixes de veu, cosa que indica que el ronronament no requereix una entrada constant del cervell.

Una anàlisi posterior va descobrir masses de teixit fibrós dins de les cordes vocals, que poden explicar la capacitat dels gats de produir sons de baixa freqüència entre 20 i 30 Hz. Aquestes freqüències són fins i tot més baixes que els sons greus més baixos produïts per veus humanes. També s'han trobat estructures similars en gats rugents com els lleons i els tigres.

Anteriorment, la teoria dominant va suggerir que els gats utilitzaven un mecanisme en què el seu cervell enviava ràfegues ràpides i contínues de senyals als músculs de la gola, fent-los contraure 30 vegades per segon i produir sons de ronronament. Tanmateix, el nou estudi proposa els alevins vocals com a explicació alternativa.

En conclusió, sembla que el ronronament dels gats depèn d'un mecanisme diferent del que es suposava anteriorment. Entendre com els gats produeixen els seus ronrons no només il·lumina la comunicació felina, sinó que també proporciona informació valuosa sobre les habilitats acústiques de diverses espècies animals.

Font: Dr Christian Herbst, Universitat de Viena, Àustria (Biologia actual)