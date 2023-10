Buscant la vida: explorant els sistemes estel·lars nans K

By

Moltes cerques de planetes habitables en altres sistemes estel·lars s'han centrat principalment en estrelles semblants al Sol. Tanmateix, les estrelles semblants al Sol són relativament rares. Com a resultat, els astrònoms estan ampliant els seus esforços per incloure estrelles a la següent categoria: les estrelles nanes K. Aquestes estrelles són una mica més petites, més lleugeres i més tènues que el Sol, però estan en la flor de la seva vida i poden romandre en aquesta fase durant milers de milions d'anys.

Les nanes K es consideren bones candidates per albergar vida a causa de la seva estabilitat i la seva baixa producció de radiació perjudicial. A més, és més probable que tinguin mons habitables situats molt a prop de l'estrella, cosa que els fa més fàcils de detectar.

Actualment, els astrònoms han cartografiat aproximadament 5,000 K nanes a 50 parsecs (uns 165 anys llum) de la Terra. S'ha confirmat que diverses dotzenes d'aquestes estrelles tenen planetes. Tanmateix, cap d'aquests planetes descoberts s'assembla a la Terra ni té les condicions necessàries per a una vida semblant a la Terra.

Un sistema intrigant és un sistema de nans K doble situat a menys de 12 anys llum de distància, que està a prop de Deneb, la cua brillant de la constel·lació de Cygnus. Aquest sistema consta de dues estrelles allunyades entre elles, la qual cosa permet un ampli espai per als planetes potencials. Malgrat el seu potencial com a immoble principal, encara no s'han trobat planetes en aquest sistema.

La investigació i exploració contínua dels sistemes d'estrelles nanes K són una gran promesa per descobrir planetes habitables i fins i tot signes de vida extraterrestre. Més descobriments en aquests sistemes podrien proporcionar informació valuosa sobre les condicions necessàries perquè la vida prosperi més enllà del nostre propi sistema solar.

Fonts:

- Article d'origen

– Definicions: les estrelles nanes K són estrelles lleugerament més petites, més lleugeres i més febles que el Sol, però encara en el seu millor moment. Les caceres de planetes fan referència a la recerca de planetes fora del nostre sistema solar.