Les galàxies actives d'alt desplaçament cap al vermell desafien la comprensió existent dels forats negres supermassius

En un estudi recent, els astrònoms han utilitzat dades del telescopi espacial James Webb (JWST) per explorar la relació entre els forats negres supermassius (SMBH) i les seves galàxies hostes amb alts desplaçaments cap al vermell. Aquests SMBH llunyans i de l'univers primerenc proporcionen informació sobre la formació i el creixement d'aquestes bèsties còsmiques.

Una de les preguntes clau per entendre les SMBH és el seu origen. Els astrònoms encara estan debatent si aquests forats negres es formen a partir de restes de poca massa d'estrelles massives o a través del col·lapse de forats negres de col·lapse directe més pesats. El descobriment d'un SMBH "excés de massa" amb JWST suggereix la possibilitat d'un origen de llavors pesades, però es necessiten més estudis basats en la població per confirmar-ho.

Un altre trencaclosques és l'estreta correlació entre la massa de l'SMBH i la massa estel·lar de la galàxia hoste. Aquesta correlació s'observa en sistemes propers, però estudiar-la amb un alt desplaçament cap al vermell ha estat un repte a causa de la brillantor dels SMBH en acreció en comparació amb les seves galàxies hostes. Tanmateix, amb la sensibilitat de JWST, els astrònoms ara són capaços d'estudiar aquesta relació amb alts desplaçaments cap al vermell.

Els autors d'aquest estudi van recopilar una mostra de 23 SMBH d'alt desplaçament cap al vermell a partir de dades de JWST. Cada font es va seleccionar en funció de la presència d'una línia Hα àmplia, que indica la presència d'una SMBH acrecent. Els resultats van mostrar que la relació entre la massa SMBH i la massa de la galàxia a desplaçaments cap al vermell elevat és significativament diferent de la relació local.

És important destacar que els forats negres d'alt desplaçament cap al vermell són molt més massius en comparació amb les seves galàxies hostes que el que s'observa a l'univers local. Aquesta troballa desafia la nostra comprensió actual de la coevolució dels SMBH i les seves galàxies hostes.

Les implicacions d'aquesta relació d'alt desplaçament cap al vermell són importants. Suggereix que hi ha més SMBH amb desplaçaments cap al vermell alt del que s'esperava anteriorment. L'estudi també destaca el potencial de galàxies hostes relativament petites per allotjar SMBH massius, que es pot veure per JWST.

Aquesta investigació proporciona nous coneixements sobre la formació i el creixement dels forats negres supermassius i la seva relació amb les seves galàxies hostes. Obre vies per a més estudis per entendre millor els orígens d'aquestes bèsties còsmiques i la seva influència en l'evolució de les galàxies.

