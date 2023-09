Juno de la NASA captura una imatge impressionant de Júpiter i la lluna volcànica Io

La nau espacial Juno de la NASA, que fa més de set anys que orbita Júpiter, ha capturat recentment una imatge captivadora del gegant gasós al costat de la seva lluna volcànica, Io. La imatge va ser presa durant el 53è sobrevol proper de Juno a Júpiter el 31 de juliol.

La imatge, processada pel científic ciutadà Alain Mirón Velázquez utilitzant les dades brutes de JunoCam, mostra el contrast, el color i la nitidesa dels dos cossos celestes. Juno es trobava a uns 51,770 quilòmetres de distància d'Io i 395,000 quilòmetres per sobre dels núvols de Júpiter en el moment en què es va prendre la imatge. Aquesta és la trobada més propera entre Juno i Io fins ara, amb sobrevols més propers previstos per a finals d'aquest any i el 2024.

Io, com a la més interna de les grans llunes de Júpiter, experimenta immenses forces gravitatòries de Júpiter i les seves llunes germanes Europa i Ganimedes. Aquest estirament gravitatori condueix a l'estirament i la compressió constants de la lluna, la qual cosa contribueix a la seva alta activitat volcànica. Io és considerat el cos més volcànicament actiu de tot el sistema solar, albergant centenars de volcans i llacs de lava de silicat fos a la seva superfície.

En futurs sobrevols propers a Io, els científics del Southwest Research Institute (SwRI) utilitzaran els telescopis Hubble i James Webb per observar simultàniament la lluna joviana des de la distància. Aquestes observacions proporcionaran informació valuosa sobre els processos volcànics d'Io i ajudaran a aprofundir en la nostra comprensió d'aquest intrigant cos celeste.

Font: NASA

Definicions:

– Nau espacial Juno: la nau espacial llançada per la NASA l'any 2011 amb la missió d'estudiar la composició, el camp gravitatori, el camp magnètic i la magnetosfera polar de Júpiter.

– Io: una de les llunes més grans de Júpiter coneguda per la seva intensa activitat volcànica i les seves característiques geològiques úniques.

– Júpiter: el planeta més gran del nostre sistema solar, conegut per les seves tempestes de colors, inclosa la seva icònica Gran Taca Vermella.

– Ciutadà científic: una persona que participa en la investigació científica i l'anàlisi de dades, sovint utilitzant dades disponibles públicament o contribuint a projectes de recerca com a científic no professional.