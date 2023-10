Els planetes semblants a Júpiter podrien ser comuns al voltant d'estrelles semblants al Sol

By

Un estudi recent suggereix que els planetes semblants a Júpiter poden ser freqüents a l'espai interplanetari prop del nostre sistema solar, especialment al voltant d'estrelles similars al nostre sol. Si es confirma aquesta hipòtesi, indicaria que l'arquitectura del nostre sistema solar no és tan rara com es creia anteriorment.

Anteriorment, hi havia dues teories principals sobre el medi ambient en què es va formar el nostre sistema solar. Una teoria va proposar que una explosió de supernova propera va donar lloc a un entorn ric en metalls, que va aportar metalls pesants al nostre jove sistema solar. L'altra teoria va suggerir que el nostre sol es va formar a partir d'un núvol molecular de gas i pols en un entorn de baixa densitat.

Tanmateix, el descobriment de gegants gasosos semblants a Júpiter entre altres estrelles semblants al sol al cosmos proper està proporcionant un nou suport a aquesta darrera teoria. Raffaele Gratton, l'autor principal de l'estudi, explica que estudis més amplis en el futur poden aclarir encara més els orígens del nostre sistema solar.

Per arribar a aquestes conclusions, Gratton i els seus col·legues van analitzar les dades del β Pic Moving Group (BPMG), un cúmul d'estrelles proper. Al voltant de 30 d'aquestes estrelles, que són 0.8 vegades més massives que el sol, probablement albergin planetes semblants a Júpiter en òrbites estables. Aquesta troballa és sorprenent, ja que aquestes estrelles només tenen 20 milions d'anys, molt més joves que el nostre sol.

Estudiar aquests planetes és un repte perquè orbiten les seves estrelles a grans distàncies, i triguen dècades a completar una òrbita. Per detectar aquests planetes, els telescopis han de reunir dades durant diverses dècades per observar un trànsit, que es produeix quan un planeta es creua per davant de la seva estrella.

Tot i que encara hi ha dificultats per descobrir certs tipus de planetes fora del nostre sistema solar, l'estudi posa l'accent en el progrés aconseguit en la identificació de planetes massius semblants a Júpiter. La investigació, publicada a la revista Nature Communications, aporta una nova llum sobre la formació de sistemes planetaris al voltant d'estrelles semblants al sol.

