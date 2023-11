New Horizons for Juice: explorant els secrets de les llunes de Júpiter

La nau espacial Juice de l'ESA va patir recentment una maniobra important com a part del seu viatge de vuit anys al sistema de Júpiter. Utilitzant el seu motor principal, la nau espacial va ajustar la seva òrbita al voltant del sol per posicionar-se per a una doble assistència de gravetat de la Terra-Lluna l'estiu vinent, una maniobra primera del seu tipus. Aquesta maniobra va consumir gairebé el 10% de la reserva de combustible de la nau espacial i representa la primera etapa d'una maniobra de dues parts que pot ser l'última vegada que s'utilitza el motor principal de Juice fins a la seva arribada al sistema Júpiter el 2031.

Juice, abreviatura de Jupiter Icy Moons Explorer, va ser llançat per l'ESA des del port espacial de la Guaiana Francesa l'abril de 2023. La missió de la nau espacial és realitzar observacions detallades de Júpiter i les seves tres llunes grans: Ganimedes, Cal·listo i Europa. Tanmateix, Juice no començarà la seva investigació del sistema de Júpiter fins al 2031, quan finalment arribi. El llarg viatge a Júpiter no es deu únicament a la distància entre la Terra i el gegant gasós, sinó també a la necessitat de superar l'important atracció gravitatòria del sol.

Les missions a planetes llunyans, com Juice, utilitzen maniobres d'ajuda per gravetat per estalviar combustible. Aquestes maniobres impliquen balancejar-se pels camps gravitatoris de diversos planetes per obtenir energia. El primer impuls de Juice vindrà d'un sobrevol de la Lluna l'agost de 2024, seguit d'un sobrevol de la Terra. Per maximitzar aquestes ajudes de gravetat, Juice ha d'arribar al sistema Terra-Lluna amb un temps, velocitat i direcció precises. La recent maniobra, que va consumir 363 kg de combustible, va ser crucial per alinear la trajectòria de Juice per als propers sobrevols.

La finalització amb èxit d'ambdues etapes d'aquesta maniobra significa que el motor principal de Juice pot no ser necessari de nou fins que entri a l'òrbita al voltant de Júpiter el 2031. Mentrestant, per a ajustos de trajectòria menors, Juice confiarà en els seus propulsors més petits. Durant el seu viatge a Júpiter, la nau estarà totalment equipada amb instruments científics, ja que no necessitarà tornar a utilitzar el seu motor principal, reduint els requisits generals de combustible.

L'exploració de Juice del sistema de Júpiter és una gran promesa per descobrir els secrets d'aquests intrigants cossos celestes. Aprofitant les maniobres úniques d'assistència de gravetat i les cremades estratègiques del motor, la nau espacial Juice de l'ESA està obrint el camí per a descobriments innovadors en els propers anys.

Preguntes més freqüents:

P: Quant de temps trigarà a Juice a arribar a Júpiter?

R: S'espera que Juice arribi al sistema de Júpiter el 2031, aproximadament vuit anys després del seu llançament.

P: Per què el Juice necessita una maniobra d'assistència per gravetat?

R: Les maniobres d'assistència per gravetat permeten que les naus espacials estalviin combustible utilitzant l'atracció gravitatòria dels planetes per guanyar velocitat i ajustar la seva trajectòria.

P: Què estudiarà Juice durant la seva missió a Júpiter?

R: Juice se centrarà a fer observacions detallades de Júpiter i les seves tres grans llunes: Ganimedes, Cal·listo i Europa, amb un èmfasi particular en l'estudi de la seva naturalesa i la seva potencial habitabilitat.

P: Quin és l'objectiu de la recent maniobra realitzada per Juice?

R: La maniobra va ser necessària per alinear la trajectòria de Juice per a una assistència de doble gravetat Terra-Lluna l'estiu vinent, que proporcionarà un augment significatiu de la velocitat de la nau espacial.

P: Com gestionarà Juice els ajustos de trajectòria durant el seu viatge a Júpiter?

R: Juice es basarà principalment en els seus propulsors més petits per a petites correccions de trajectòria fins a la seva arribada a Júpiter el 2031, després de completar la cremada final del motor durant l'aproximació a la Terra el maig de 2024.