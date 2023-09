Els guanyadors del fotògraf d'astronomia de l'any mostren les meravelles de l'univers

By

S'han anunciat els guanyadors del concurs anual de Fotògraf Astronòmic de l'Any, organitzat pel Royal Observatory Greenwich. La selecció de fotografies d'enguany ofereix una visió impressionant de la immensitat i la bellesa del nostre univers. Des de nebuloses vibrants fins a vistes impressionants dels cossos celestes, aquestes imatges capturen els aspectes impressionants de l'espai.

Una de les imatges destacables que va guanyar la categoria Jove és la Running Chicken Nebula, també coneguda com IC2944. Aquesta fotografia, plena de colors i puntejada d'estrelles, captiva els espectadors amb la seva pantalla vibrant.

Un altre aspecte destacat és la nebulosa de la Roseta (NGC 2337), una imatge molt recomanable presa a través d'un telescopi a la ciutat de Changzhou, Xina. Aquesta nebulosa, a uns 5,000 anys llum de distància, abasta uns impressionants 130 anys llum de diàmetre.

La Lluna també pren el focus en diverses imatges guanyadores. Una fotografia molt elogiada captura el trànsit de la Lluna al cel nocturn, mostrant els seus colors canviants des d'un vermell rovellat profund fins a un groc blanquinós lluminós. Una altra imatge mostra Mart mirant des de darrere de la Lluna, creant un contrast sorprenent entre el planeta vermell i el satèl·lit de la Terra.

Les Plèiades, també conegudes com les Set Germanes, brillen de manera vibrant en una fotografia del segon classificat. Aquest cúmul prominent d'estrelles blaves brillants situat a la constel·lació de Taure es pot veure a ull nu des de la Terra.

La competició no es centra només en els objectes celestes. També inclou categories com Skyscapes i People & Space. Una imatge guanyadora de la categoria Skyscapes captura grans sprites que arriben cap a les muntanyes nevades de l'Himàlaia. Els sprites són descàrregues elèctriques espectaculars que es produeixen molt per sobre dels núvols de tempesta.

Els guanyadors de la categoria Planetes, cometes i asteroides mostren unes vistes impressionants de Venus i Júpiter. La imatge guanyadora de la categoria El nostre sol presenta una erupció solar massiva a la superfície del Sol, mentre que la imatge finalista retrata el Sol invertit en coordenades polars, creant una aparença de foc única.

A la categoria La nostra Lluna, la imatge guanyadora captura l'última Lluna plena de 2022, amb la seva corona lunar causada per la difracció de la llum de la lluna a l'atmosfera terrestre. La imatge del segon classificat mostra el cràter de Plató, una característica destacada a la superfície de la Lluna.

Aquestes fotografies guanyadores ofereixen una visió de la grandesa i la complexitat del nostre univers. Ens recorden la immensitat que ens envolta i inspiren admiració i meravella davant els misteris de l'espai.

Fonts:

– Reial Observatori de Greenwich