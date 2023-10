El telescopi James Webb descobreix corrents a raig sorprenents a Júpiter

By

El telescopi James Webb ha tornat a sorprendre els científics amb el seu darrer descobriment: imatges impressionants de Júpiter, que mostren corrents de raig increïblement ràpides que corren per l'equador del gegant gasós. Amb velocitats que superen les 320 mph (515 km/h) i abasten una distància de més de 3,000 milles (4,800 quilòmetres), aquests corrents en raig ofereixen informació valuosa sobre els processos dinàmics que tenen lloc a Júpiter.

L'autor principal de l'estudi, Ricardo Hueso, va expressar la seva sorpresa per la velocitat impressionant d'aquests corrents en raig. Anys de seguiment dels núvols i els vents de Júpiter no han preparat els investigadors per a l'escala i la intensitat d'aquestes troballes. Aquests vents són tan poderosos que si es produïssin a la Terra, podrien devastar ràpidament ciutats senceres.

Publicats a la prestigiosa revista Nature Astronomy, aquests descobriments recents indiquen que els corrents en raig a Júpiter poden competir amb la força dels huracans de categoria 5 al nostre planeta. Això proporciona una comprensió crucial de la naturalesa turbulenta de l'atmosfera de Júpiter.

Els investigadors preveuen que les imatges cristal·lines capturades pel telescopi James Webb aprofundiran la nostra comprensió de la formació de núvols i els patrons meteorològics a Júpiter. Mitjançant l'anàlisi de les dades de segells de temps específics i la informació relacionada amb el temps associada a les observacions, els científics poden obtenir informació sobre la ràpida formació d'aquests núvols de tempesta.

Júpiter és conegut per la seva multitud de núvols, boires i patrons de vent fort. Els científics prediuen que aquests vents d'alta velocitat experimentaran canvis significatius en els propers dos o quatre anys, augmentant encara més la complexitat de l'atmosfera del gegant gasós.

En general, els darrers descobriments fets pel telescopi James Webb aclareixen les extraordinàries dinàmiques i forces en joc a l'atmosfera de Júpiter. Aquest nou coneixement ens apropa a desvelar els misteris d'aquest captivador gegant gasós.

Fonts:

– Revista d'astronomia de la natura