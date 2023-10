La missió SLIM de JAXA captura la imatge de la Lluna des de Unique Vantage Point

La missió SLIM de JAXA, destinada a executar un aterratge de precisió a la superfície lunar, ha capturat amb èxit una imatge de la Lluna des d'un punt de vista que no es pot veure des de la Terra. La imatge es va fer a una distància d'aproximadament 7,000 quilòmetres de la Lluna, només 45 minuts abans d'un swing lunar previst. Aquesta maniobra de swing-by permetrà que la nau espacial torni a entrar a l'òrbita lunar amb més precisió en uns tres mesos.

A diferència dels anteriors aterradors lunars, que s'orientaven a regions d'aterratge que abasten quilòmetres quadrats, SLIM està previst aterrar en una àrea molt més petita que mesura només 100 metres de diàmetre. Per això s'ha guanyat el sobrenom de "Moon Sniper". Si té èxit, SLIM es convertirà en la primera nau espacial a demostrar un aterratge de precisió a la superfície lunar. El lloc d'aterratge objectiu es troba als vessants d'un cràter d'impacte fresc a prop del cràter d'impacte Shioli més gran, que es troba molt a prop del Mar de Nèctar al costat proper de la Lluna.

A la imatge capturada per SLIM, el punt d'aterratge es pot veure just a sota de l'equador lunar. Tanmateix, a causa de la compressió de la imatge, la Lluna sembla borrosa. La maniobra de swing-by, en què una nau espacial passa per un objecte celeste sense una desviació significativa de la trajectòria, va tenir lloc el 4 d'octubre de 2023, a una distància de la Lluna. Durant la seva aproximació més propera, SLIM es trobava a una altitud de 4,992 quilòmetres de la Lluna, viatjant a una velocitat d'1.47 quilòmetres per segon en relació amb la Lluna.

Aquesta maniobra de swing-by es va executar aproximadament una setmana després de la crema de la injecció translunar, que va empènyer la nau espacial cap a l'òrbita lunar. La missió de SLIM pretén revolucionar els aterratges lunars aconseguint un aterratge extraordinàriament precís a la superfície lunar. Amb les seves capacitats i determinació úniques, SLIM està preparat per fer història mentre trepitja els vessants del cràter d'impacte objectiu.

Fonts:

- JAXA (Agència d'Exploració Aeroespacial del Japó)

– Crèdit d'imatge: JAXA