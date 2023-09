El Japó llança un coet a la Lluna amb l'objectiu d'aterrar a la superfície lunar

By

L'Agència d'Exploració Aeroespacial del Japó (JAXA) ha llançat amb èxit un coet a la Lluna, amb l'objectiu de convertir-se en el cinquè país a aconseguir un aterratge lunar. El coet H-IIA va enlairar des del Centre Espacial Tanegashima després de diversos retards a causa de les condicions meteorològiques. A bord del coet hi havia l'Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) i la X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), tots dos es van separar amb èxit després del llançament.

SLIM, l'aterratge lunar, té com a objectiu aterrar amb precisió precisa, a 100 metres del seu objectiu, en lloc d'un aterratge general a la Lluna. JAXA espera que aquesta demostració obrirà portes a nous mètodes d'aterratge en futures missions lunars i potencialment en altres planetes. S'espera que SLIM arribi a la Lluna a principis del 2024 a causa de la seva ruta eficient en combustible.

Si té èxit, el Japó s'unirà als Estats Units, Rússia, la Xina i l'Índia com un dels països que han aterrat a la superfície lunar. L'Índia es va convertir recentment en el quart país a aconseguir un aterratge lunar, concretament a la regió del pol sud lunar.

A més de SLIM, la missió XRISM està programada per dur a terme observacions com a observatori espacial. Equipat amb un telescopi, una imatge de raigs X i un espectròmetre, XRISM mesurarà elements en estrelles i galàxies i estudiarà el plasma espacial. La missió pretén proporcionar detalls sense precedents sobre la formació d'estructures a gran escala formades per cossos celestes.

Aquest no és el primer intent d'aterratge lunar del Japó. El país va llançar anteriorment la missió OMOTENASHI en col·laboració amb la missió Artemis I de la NASA, però la comunicació es va perdre, la qual cosa va provocar la neteja de les operacions de recuperació. Una altra missió privada de Hakuto-R tampoc no va aterrar amb èxit.

