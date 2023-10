El telescopi espacial James Webb descobreix parells de planetes de la mida de Júpiter a la deriva a l'espai

El telescopi espacial James Webb (JWST) ha fet un altre descobriment notable a les profunditats de l'espai. Els astrònoms van apuntar el telescopi cap a la nebulosa d'Orió i van trobar el que sembla ser parells de planetes massius que desafien les lleis de la física. Es van detectar aproximadament 80 planetes de la mida de Júpiter, flotant lliurement a l'espai sense cap connexió gravitatòria amb una estrella. Anomenats com "JuMBOs" (Júpiter Mass Binary Objects), aquests cossos celestes sembla que es mouen junts.

Els científics especulen que aquests planetes es van formar originalment a prop de les estrelles, però després van escapar a l'espai obert. La física dels gasos indica que els objectes amb la massa de Júpiter no s'haurien de poder formar de manera independent i, tot i que es poden expulsar planetes únics dels sistemes estel·lars, encara queda la qüestió de com es poden expulsar parells de planetes simultàniament. Mark McCaughrean, assessor científic sènior de l'Agència Espacial Europea, admet que la resposta escapa als investigadors i convida a aportacions teòriques per resoldre el misteri.

La nebulosa d'Orió, també coneguda com M42, és un viver d'estrelles properes i una font prolífica d'activitat astronòmica. Situada al final de l'"espasa" d'Orió, aquesta brillant nebulosa abasta diversos anys llum i deu la seva brillantor al Trapezi, un grup de quatre estrelles centrals. La nebulosa acull multitud d'estrelles de diferents mides, des d'aquestes 40 vegades més massives que el sol fins a altres de menys de 0.1 vegades la seva mida.

El descobriment d'aquests inusuals sistemes gegants de gas a la nebulosa d'Orió ha despertat un intens interès entre els científics. La doctora Heidi Hammel, una científica multidisciplinària que treballa en el JWST, va expressar la importància potencial d'aquesta troballa. Els models actuals de formació de sistemes planetaris no prediuen l'expulsió de parells binaris de planetes. No obstant això, el doctor Hammel suggereix la possibilitat que totes les regions de formació estel·lar puguin albergar aquests dobles Júpiters, dobles Neptús i fins i tot dobles Terres, i els telescopis anteriors poden no haver estat prou potents per detectar-los.

Per explorar aquest darrer descobriment i aprofundir en les meravelles de tota la nebulosa d'Orió, l'Agència Espacial Europea ofereix una eina interactiva anomenada ESASky.

