Comprendre l'impacte d'una estrella en les observacions d'exoplanetes: coneixements de TRAPPIST-1 b

Un estudi recent realitzat per astrònoms amb dades del telescopi espacial James Webb (JWST) va donar llum sobre l'impacte d'una estrella en les observacions d'exoplanetes. El focus de l'estudi va ser TRAPPIST-1 b, el planeta més proper a la seva estrella del sistema solar TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 és una estrella situada a 40 anys llum de la Terra i està envoltada per set exoplanetes de la mida de la Terra.

Les observacions van revelar que TRAPPIST-1 b pot no tenir atmosfera o la seva atmosfera pot contenir molècules pesades com el diòxid de carboni, cosa que dificulta la seva detecció. No obstant això, l'estudi també va destacar la influència significativa de la pròpia estrella en les observacions. L'equip va subratllar que comprendre l'impacte de l'estrella és crucial per a futures observacions de planetes a la zona habitable, com ara TRAPPIST-1 d, e i f.

L'activitat estel·lar i la contaminació es van identificar com a factors clau per determinar la naturalesa d'un exoplaneta. La contaminació estel·lar es refereix als efectes de les característiques pròpies de l'estrella, com ara taques i fàcules, sobre les mesures de l'atmosfera de l'exoplaneta. Els investigadors van trobar proves convincents de contaminació estel·lar a TRAPPIST-1 b i altres planetes del sistema. L'activitat de l'estrella pot crear senyals enganyoses, que poden conduir a interpretacions incorrectes de l'atmosfera de l'exoplaneta.

L'estudi subratlla la importància de tenir en compte la contaminació estel·lar a l'hora de planificar observacions futures de tots els sistemes exoplanetaris, especialment els centrats al voltant d'estrelles nanes vermelles com TRAPPIST-1. Aquestes estrelles poden mostrar alts nivells d'activitat, incloses taques i esdeveniments de bengales freqüents. Els investigadors també van assenyalar el repte de modelar esdeveniments impredictibles com les erupcions estel·lars, que poden afectar les mesures de la llum bloquejada pel planeta.

Tot i que TRAPPIST-1 b pot no tenir una atmosfera significativa, segueix sent un candidat intrigant per a més estudis. El sistema TRAPPIST-1 en conjunt ofereix esperança per trobar entorns potencialment habitables més enllà del nostre sistema solar. Més investigacions i observacions continuaran desvelant els misteris d'aquest fascinant sistema exoplanetari.

Fonts:

– The Astrophysical Journal Letters

– Trottier Institute for Research on Exoplanets de la Universitat de Mont-real