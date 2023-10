El telescopi espacial James Webb de la NASA revela un nou corrent en raig a l'equador de Júpiter

By

El telescopi espacial James Webb (JWST) no només ha proporcionat imatges impressionants del nostre univers, sinó que també ens ha donat noves idees sobre el nostre propi sistema solar. A més de capturar imatges impressionants dels nostres veïns planetaris, el JWST ha descobert recentment un corrent en raig d'alta velocitat a Júpiter, un planeta que pensàvem que coneixíem bé.

Les imatges capturades pel JWST l'any passat van mostrar un corrent en raig a Júpiter que té més de 3,000 milles d'ample i viatja a una velocitat d'aproximadament 320 mph. Aquest nou descobriment va sorprendre els investigadors, destacant el fet que encara queda molt per aprendre sobre els núvols i els vents de Júpiter.

La presència d'aquest corrent en raig, que es troba per sobre de l'equador de Júpiter, podria proporcionar informació valuosa sobre l'atmosfera turbulenta del planeta. Mitjançant l'anàlisi de les imatges i el seguiment de les característiques de la rotació ràpida del planeta, els científics esperen obtenir una comprensió més clara dels complexos patrons meteorològics d'aquest gegant gasós.

Les observacions del JWST de l'atmosfera de Júpiter es compararan amb les dades del telescopi espacial Hubble per obtenir una comprensió més completa dels sistemes meteorològics del planeta. Aquesta comparació ajudarà els científics a determinar com canvien les velocitats del vent amb l'altitud i a generar cisalles del vent, que són gradients de velocitat del vent a distàncies curtes.

En estudiar el corrent en raig i altres tempestes a la regió, els investigadors creuen que poden crear una línia de base per a observacions futures i, potencialment, predir com variarà el corrent en raig en els propers anys.

Aquest descobriment posa de manifest el poder del JWST no només per explorar parts llunyanes del nostre univers, sinó també per revelar noves meravelles al nostre propi barri còsmic.

