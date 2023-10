JuMBOs: estranys objectes aparellats descoberts a l'espai

El telescopi espacial James Webb ha fet un descobriment intrigant a la nebulosa d'Orió: 42 parells d'objectes binaris de massa Júpiter coneguts com JuMBO. Aquests objectes són massa petits per ser estrelles, però existeixen en parelles i no és probable que siguin planetes canalla. Els científics estan desconcertats sobre com es van formar i per què continuen orbitant els uns als altres. Els investigadors suggereixen que un nou mecanisme de formació desconegut pot ser responsable de la seva creació, tot i que cal investigar més.

Els JuMBO es van trobar a la deriva per la nebulosa d'Orió, una regió de formació estel·lar situada a uns 1,344 anys llum de la Terra. Observacions prèvies de telescopis terrestres van deixar entreveure la presència d'objectes misteriosos al núvol de gas, la qual cosa va conduir a observacions de seguiment amb el telescopi espacial James Webb, que van confirmar la seva existència.

L'anàlisi d'aquests objectes peculiars va revelar que es tracta de gegants gasosos, d'aproximadament un milió d'anys i amb temperatures al voltant dels 1,300 graus centígrads (700 graus Fahrenheit). Compost principalment per monòxid de carboni, metà i vapor, els JuMBO captiven els astrònoms per la seva naturalesa aparellada. Normalment, les estrelles triguen milions d'anys a evolucionar a partir de l'esfondrament dels núvols de pols i gas, fins a formar orbes de plasma massius. Durant aquest procés es formen discos de materials sobrants, que de vegades es poden dividir prematurament i donar lloc a una segona estrella, creant un sistema binari.

L'existència d'aquests objectes aparellats, cadascun amb una massa propera a la de Júpiter, presenta un repte per als científics. Segons la comprensió actual, s'espera que els objectes per sota de tres masses de Júpiter neixin lligats a una estrella, cosa que dificulta explicar com aquests objectes van entrar en una relació binària. Els JuMBO poden ser planetes expulsats, però encara no està clar com van aconseguir mantenir la seva òrbita binària després de ser expulsats del seu sistema solar original. Una possibilitat alternativa és que representin una nova categoria d'estrelles fallides, però el misteri de la seva petita mida encara persisteix.

En resum, el descobriment dels JuMBO a la nebulosa d'Orió ha deixat desconcertats els astrònoms. Mentre busquen una explicació, els científics estan considerant la possibilitat d'un nou mecanisme de formació o una combinació de teories existents. Es necessiten més investigacions i revisions per parells per aclarir aquests misteriosos objectes aparellats que passen per l'espai.

