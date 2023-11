Nous coneixements: revelant l'espectacular formació estel·lar al cor de la nostra Via Làctia

Una regió extraordinària de formació estel·lar, envoltada per pols densa, s'ha descobert a només 300 anys llum de distància del forat negre supermassiu que resideix al nucli de la nostra Via Làctia. Gràcies a les capacitats innovadores del telescopi espacial James Webb (JWST), aquest panorama captivador ha estat capturat en tota la seva esplendor.

Anomenada "Sagittarius C", aquesta regió de formació estel·lar enlluerna amb una exhibició enlluernadora de 500,000 estrelles brillants sobre un teló de fons de luminescència blava etèria. La joia del coronament d'aquesta meravella celestial és un conjunt d'estrelles nadons, conegudes com a protoestrelles, enclavades dins d'un cúmul compacte, visible a l'esquerra de la imatge. Entre ells hi ha una estrella naixent que ja ha acumulat una massa 30 vegades més gran que el nostre sol, deixant entreveure el seu destí imminent com a supernova d'aquí a uns quants milions d'anys.

Les estrelles neixen dins de grups d'hidrogen molecular fred i dens que sucumben a l'atracció de la gravetat, col·lapsant-se sobre ells mateixos. Aquests cúmuls estan envoltats de pols interestel·lar, ajudant a mantenir temperatures properes al zero absolut. En algunes zones, la pols està tan profundament velada que fins i tot la visió infraroja d'última generació del JWST lluita per penetrar en la seva opacitat. No obstant això, dins d'aquests núvols còsmics hi ha estrelles incipients en les primeres etapes de formació, com el protocúmul que es mostra en aquesta imatge, on els seus vents han dissipat la pols que l'envolta, revelant la seva existència brillant.

Aquesta fascinant imatge JWST de Sagitari C, examinada per un equip internacional que investiga la formació d'estrelles al Centre Galàctic, està dirigida per Samuel Crowe, un estudiant de grau de la Universitat de Virgínia. Crowe destaca la resolució i la sensibilitat excepcionals del colossal mirall de 6.5 metres del JWST, el telescopi espacial més gran mai llançat, que ha permès el descobriment de nombroses característiques noves.

Una revelació sorprenent és la presència de fluxos de sortida que emanen de les protoestrelles, que irradien una luminiscència ardent en el teló de fons del núvol d'hidrogen molecular ombrívol. Damunt d'aquest núvol fosc hi ha estrelles en primer pla, mentre que al llarg de la vora inferior, seccions il·luminades d'hidrogen ionitzat brillen de manera brillant sota la influència de la llum ultraviolada d'altres estrelles joves i massives. Tot i que estudis anteriors havien detectat aquest hidrogen ionitzat, la gran escala d'aquesta regió, que abasta 25 anys llum tal com va capturar el JWST, ha sorprès la comunitat científica. Crowe té la intenció d'aprofundir en aquesta intrigant troballa i investigar les enigmàtiques "agulles" que travessen el gas ionitzat en orientacions aparentment aleatòries.

Situat a uns 26,000 anys llum de nosaltres, el Centre Galàctic és un objectiu captivador per als astrònoms que utilitzen el JWST a causa de la seva notable concentració de formació estel·lar. El Centre Galàctic comparteix algunes similituds amb les galàxies formades poc després del Big Bang que van ser descobertes pel JWST, semblant més brillants del previst. Una explicació d'aquest fenomen és que nodreixen estrelles més massives que les galàxies més antigues.

L'estudi intens del Centre Galàctic permet als astrònoms examinar les teories predominants de la formació d'estrelles en les condicions més severes. Pretenen entendre si és més probable que les estrelles massives neixin dins de les regions de naixement d'estrelles del nucli galàctic o als afores dels braços espirals de la Via Làctia. Normalment, les nebuloses formadores d'estrelles produeixen una proporció més alta de les estrelles menys massives, conegudes com a nans M, amb la taxa de natalitat disminuint a mesura que augmenta la massa estel·lar. En conseqüència, només un grapat de les estrelles més massives, centenars de vegades la massa del nostre sol, existeixen dins de la Via Làctia.

Aquest patró, conegut com a funció de massa inicial estel·lar (IMF), deixa perplex als astrònoms que encara no han entès completament els seus mecanismes de govern. Tanmateix, donada la intensa formació estel·lar observada al Centre Galàctic, hi ha la possibilitat que l'IMF es vegi pertorbat, afavorint la formació d'una abundància d'estrelles massives. Si això fos cert, també podria aplicar-se a les galàxies més primerenques. Un FMI més alt podria dilucidar l'excepcional lluminositat d'aquestes galàxies, ja que les estrelles més massives irradien la llum més brillant.

"El Centre Galàctic és un lloc ple de gent i tumultuós", va remarcar Rubén Fedriani de l'Institut Astrofísica d'Andalusia a Espanya. "Hi ha núvols de gas turbulents i magnetitzats que formen estrelles, que després impacten el gas circumdant amb els seus vents, dolls i radiació que surten. Webb ens ha proporcionat un munt de dades sobre aquest entorn extrem, i tot just comencem a investigar-hi".

Preguntes més freqüents:

P: Què és el telescopi espacial James Webb?

R: El telescopi espacial James Webb (JWST) és el telescopi espacial més gran mai llançat. És conegut per la seva resolució i sensibilitat superiors, que permeten als astrònoms capturar imatges captivadores i recopilar dades valuoses.

P: Com es formen les estrelles?

R: Les estrelles es formen dins de grups d'hidrogen molecular fred i dens que col·lapsen sota la força de la gravetat. Aquests grups són rics en pols interestel·lar, que ajuda a regular les temperatures durant el procés de formació de les estrelles.

P: Què és el Centre Galàctic?

R: El Centre Galàctic es refereix a la regió intensa i bulliciosa al nucli de la nostra galàxia Via Làctia. És una àrea d'immensa formació estel·lar i serveix com a camp de proves per a la nostra comprensió del naixement i l'evolució estel·lar.

P: Quina és la funció de massa inicial estel·lar (IMF)?

R: La funció de massa inicial estel·lar (IMF) és un patró que descriu la distribució de les masses estel·lars en el moment de la seva formació. Revela la freqüència relativa d'estrelles amb masses diferents i proporciona informació sobre els mecanismes que regeixen la formació estel·lar.

P: A quina distància està el Centre Galàctic de la Terra?

R: El Centre Galàctic es troba a aproximadament 26,000 anys llum de la Terra.