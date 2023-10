Descobrint un corrent en raig d'alta velocitat a l'atmosfera de Júpiter: observacions del telescopi espacial James Webb

El telescopi espacial James Webb (JWST), operat per la NASA, ha fet un descobriment innovador a l'atmosfera de Júpiter. Utilitzant la seva càmera d'infrarojos propers (NIRCam), el JWST va capturar imatges que van revelar un fenomen desconegut anteriorment: un corrent de raig d'alta velocitat que s'estén per més de 3,000 milles d'amplada per sobre de les capes de núvols primaris prop de l'equador de Júpiter. Aquesta troballa proporciona informació valuosa sobre la dinàmica de l'atmosfera turbulenta de Júpiter i mostra les capacitats notables del telescopi Webb per estudiar aquestes característiques atmosfèriques.

Les observacions del JWST de Júpiter es van fer com a part del programa Early Release Science, centrant-se en la captura d'imatges a intervals de 10 hores, equivalent a un dia de Júpiter. Mitjançant l'ús de filtres diferents, el telescopi va ser capaç d'identificar variacions en petites característiques atmosfèriques a diferents altituds dins de l'atmosfera de Júpiter.

A diferència de les missions anteriors que van examinar principalment les capes més baixes i més profundes de l'atmosfera de Júpiter, el JWST destaca per aprofundir en l'espectre de l'infraroig proper. Això li permet estudiar les capes d'altitud més alta de l'atmosfera de Júpiter, aproximadament 15-30 milles per sobre de la coberta de núvols del planeta. En aquestes imatges d'infrarojos propers, les boires de nivell superior que solen aparèixer com a borroses indistintes ara revelen detalls més fins, especialment al voltant de la regió equatorial.

El corrent en raig recentment identificat a Júpiter corre a una velocitat notable d'aproximadament 320 milles per hora, el doble de la velocitat del vent sostingut d'un huracà de categoria 5 a la Terra. Situat a aproximadament 25 milles per sobre de les capes de núvols de Júpiter, dins de l'estratosfera inferior, aquest corrent en raig d'alta velocitat presenta un tema d'estudi fascinant.

Per entendre millor la variació de la velocitat del vent amb l'altitud i la presència de cisalles del vent, l'equip d'investigació va comparar els patrons de vent observats pel JWST a altituds més altes amb els detectats pel telescopi espacial Hubble a les capes més profundes de l'atmosfera de Júpiter. Aquesta comparació els va permetre controlar el desenvolupament de les tempestes i obtenir informació sobre l'estructura tridimensional dels núvols de tempesta.

En combinar la resolució excepcional i la cobertura de longitud d'ona àmplia del JWST amb observacions crucials del telescopi espacial Hubble, l'equip d'investigació va poder identificar i fer un seguiment de les característiques del núvol petit que van servir d'indicadors per al corrent en raig d'alta velocitat. Aquestes observacions també van proporcionar un context valuós per entendre l'atmosfera equatorial de Júpiter i les tempestes convectives que es produeixen independentment del corrent en raig.

Per investigar més a fons les característiques del corrent en raig, l'equip d'investigació té previst realitzar observacions addicionals mitjançant el telescopi espacial James Webb. Aquest estudi en curs pretén explorar si la velocitat i l'altitud del corrent en raig pateixen canvis al llarg del temps.

